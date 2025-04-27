香港金像獎2025｜林青霞頒獎徐克施南生　相識44年曾贈支票遭退回

影壇盛事「第43屆香港電影金像獎」今晚（27日）於文化中心舉行。施南生及徐克雙雙獲頒終身成就獎，並由好友林青霞親手頒發，林青霞今晚亦盛裝出席祝賀施南生徐克。

林青霞親手頒發終身成就獎給施南生及徐克。（直播截圖）

林青霞先以廣東話祝賀兩位好友，她說：「大家好！我係林青霞！今晚非常開心，兩位朋友施南生、徐克得到終身成就獎，並由我頒發畀佢哋！」之後她轉為普通話道出三人相識故事。林青霞娓娓道來：「1980年我在洛杉磯拍《愛殺》的時候，徐克打電話給我，邀我拍《蜀山》（新蜀山劍俠），那個時候其實我未聽過徐克的名字。到了香港來見他們第一面，嘩！他們真的給我留下非常深刻的印象。Nan Sun（施南生）呢，頭髮奇短，然後打扮得非常新潮有型；然後徐克非常的瀟灑，眼神透着打非常有靈性的感覺。」林青霞說到這裏全場大笑，徐克直扭頭謙稱不是。林青霞續說：「我跟他們非常有緣，幾天之內就把合約給簽了，從此結下了不解之緣。」

施南生及徐克雙雙獲頒終身成就獎。（直播截圖）

林青霞先感謝徐克：「徐克是我合作過最多的導演，在他的指導下我迎來了電影世界的第二春，也贏來了東方不敗的美譽。」林青霞停頓一下，調皮合手道：「然後呢，我想一想......因為徐克的關係，我在香港拍了10年的戲。我是親眼見證到徐克、施南山雙劍合壁之下人創造了電影神話、帶領了電影潮流。香港電影的黃金歲月，他們是功不可沒的。」

林青霞與徐克施南生相識44年。（直播截圖）

林青霞感謝施南生不求回報的幫助，她說：「我初到香港，對香港人生地不熟，我就請Nan Sun幫我談拍戲的合約，Nan Sun義不容辭很快的幫我簽定了幾部戲。我就寫了一封信給她，裏面附上一張支票，Nan Sun把信留下，支票退還給我，贈我一句話：『如果你幫助朋友，要不求回報才好。』40多年了，這句一直刻在我心裏，而她說那封信，她一直保留到現在。」

林青霞提到曾贈施南生支票遭退回。（直播截圖）

林青霞最後以「終生成就」結尾，「我和徐克、施南生，經常會在我們人生中的關鍵時刻出現，我的後半生也是因為他們而改變，他們是我生命中的貴人。感謝香港電影金像獎，讓我把這座獎遞到他們手中，他們得的是終身成就獎，我認為，我有這兩位傑出的表好朋友，也是我的終身成就。」並與施南山徐克鞠躬致謝。