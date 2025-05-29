傳張智霖正拍攝何鴻燊主題劇集　何家一位千金將任女主角

一代賭王何鴻燊，出身顯赫家族，但憑個人努力成功白手興家，更於港澳地區叱吒風雲。2020年5月26日，何鴻燊因病逝世，享年98歲。何鴻燊的發跡史一直為人津津樂道，不時成為電影及電視劇的創作題材。近日便有傳一部以何鴻燊故事做主題的劇集正在澳門開拍，而主角正是53歲的張智霖。



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於2008年時，「賭王」何鴻燊出席澳娛在港上市儀式，笑得燦爛。（路透社）

何鴻燊於1921年11月25日在香港出生，出身於有名的何東家族，是何東的侄孫，並且有「賭王」稱號。早於澳門賭場經營權開放之前，何鴻燊已開始經營澳門娛樂賭博公司，獨攬全澳門的賭場經營權，其後開設葡京娛樂場及新葡京娛樂場，是公認一代賭王。

大家又覺得張智霖跟年輕時的何鴻燊，何有幾分相似？（網上圖片）

大家又覺得張智霖跟年輕時的何鴻燊，會否有幾分相似？（網上圖片）

現年53歲的張智霖，將會在劇中飾演何鴻燊一角。（資料圖片)

據知該劇集是由澳門博彩控股有限公司投資，而一直有投資電影的澳門美高梅亦會全力支持。全劇主要在澳門取景，而故事則圍繞何鴻燊叱吒港澳兩地的事跡。暫得知除了由張智霖飾演何鴻燊一角，何家三房的千金何超蓮亦會是劇中女主角，但未知會飾演甚麼角色，未知會否飾演媽媽陳婉珍的年輕版。

何超蓮為首次擔任女主角的電影《多想和你再見一面》現身澳門出席首映禮活動。（梁碧玲攝）

何超蓮銀幕處女作《多想和你再見一面》走澳門懷舊風格，並於澳門實地取景。（《多想和你再見一面》電影劇照）

一直在娛圈發展的超蓮，去年底亦有參與一部澳門美高梅有份投資的電影《多想和你再見一面》，是澳門回歸祖國25周年獻禮電影，由此沙及超蓮主演，在戲中更飾演一個貼地的牛雜妹賣牛雜。據知劇集拍得如火如荼，預計8月煞科，而就拍攝事宜，《香港01》嘗試聯絡張智霖的經理人查詢詳情，但截稿前仍未有回應。

（《賭城大亨之新哥傳奇》劇照）

提到以何鴻燊為題材的影視作品，不得不提1992年的電影《賭城大亨之新哥傳奇》及續集《賭城大亨II之至尊無敵》，電影由王晶執導，劉德華飾演主角賀新，萬梓良就飾演以霍英東為原型藍本的郭英南，邱淑貞飾演阿妹，原型為何鴻燊的元配夫人黎婉華。

劉德華、萬梓良等人主演的電影《賭城大亨之新哥傳奇》和《賭城大亨II之至尊無敵》，取材自賭王何鴻燊﹑霍英東﹑葉漢的故事改編而成。（電影截圖）

邱淑貞飾演阿妹，原型為何鴻燊的元配夫人黎婉華。（《賭城大亨之新哥傳奇》劇照）