艾美獎2025持續更新︱《混沌少年時》童星Owen Cooper奪最佳男配

年度影壇盛事「第77屆艾美獎」頒獎典禮今日（15日）舉行，本屆一共頒發26項大獎予出色的電影、電視劇及迷你影集作品與演員，其中大熱門科幻驚慄劇集《Severance》共有27個獎項提名；《蝙蝠俠》外傳劇集《The Penguin》提名24項；《The White Lotus》及《The Studio》亦提名23項。第77屆艾美獎已經開始，馬上一齊睇賽果！

09:52 - 電視節目《Last Week Tonight with John Oliver》團隊奪得「最佳綜藝節目編劇獎」。

電視節目《Last Week Tonight with John Oliver》團隊奪得艾美獎「最佳綜藝節目編劇獎」。（直播截圖）

09:47 - 長壽直播綜藝節目的特別周年篇章《SNL50：The Anniversary Special》團隊奪得「最佳綜藝特約直播節目獎」，施嘉莉祖安遜丈夫Colin Jost亦為得獎人之一，在上台前夫妻擁吻。

長壽直播綜藝節目的特別周年篇章《SNL50：The Anniversary Special》團隊奪得艾美獎「最佳綜藝特約直播節目獎」。（GettyImages）

施嘉莉祖安遜丈夫Colin Jost亦為得獎人之一，在上台前夫妻擁吻。（GettyImages）

09:41 - 《The Studio》編劇Seth Rogen、Evan Goldberg、Peter Huyck、Alex Gregory及Frida Perez共同奪得「喜劇系列最佳編劇獎」。

《The Studio》編劇Seth Rogen、Evan Goldberg、Peter Huyck、Alex Gregory及Frida Perez共同奪得艾美獎「喜劇系列最佳編劇獎」。（直播截圖）

09:36 - 《混沌少年時》編劇兼男主角Stephen Graham與編劇Jack Thorne奪得「迷你劇或選集或電影最佳編劇獎」。

《混沌少年時》編劇兼男主角Stephen Graham與編劇Jack Thorne奪得艾美獎「迷你劇或選集或電影最佳編劇獎」。（直播截圖）

09:27 - Netflix話題劇集《混沌少年時》少年男主角Owen Cooper奪得「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，發表感言時表示自己三年前只是一個小人物，今天能夠來到美國、艾美獎、甚至得獎，令他感到非常不可思議！

Netflix話題劇集《混沌少年時》少年男主角Owen Cooper奪得艾美獎「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」。（直播截圖）

09:25 - 星球大戰系列劇集《安多》篇章〈Welcome to the Rebellion〉奪得「劇情系列最佳編劇獎」。

星球大戰系列劇集《安多》篇章〈Welcome to the Rebellion〉奪得「劇情系列最佳編劇獎」。（直播截圖）

09:18 - 電視節目《Last Week Tonight with John Oliver》奪得「最佳劇本式綜藝節目獎」。

電視節目《Last Week Tonight with John Oliver》奪得艾美獎「最佳劇本式綜藝節目獎」。（直播截圖）

09:14 - Adam Randall憑劇集《Slow Horses》篇章〈Hello Goodbye〉奪得「劇情系列最佳導演獎」。

Adam Randall憑劇集《Slow Horses》篇章〈Hello Goodbye〉奪得艾美獎「劇情系列最佳導演獎」。（直播截圖）

09:06 - Philip Barantini憑Netflix話題劇集《混沌少年時》（Adolescence）贏得「迷你劇或選集或電影最佳導演獎」。

Philip Barantini憑Netflix話題劇集《混沌少年時》贏得「迷你劇或選集或電影最佳導演獎」。（直播截圖）

09:02 - Seth Rogen與Evan Goldberg憑《The Studio》第二集〈The Oner〉贏得「喜劇系列最佳導演獎」。

Seth Rogen與Evan Goldberg憑《The Studio》第二集〈The Oner〉贏得「喜劇系列最佳導演獎」。（宜播截圖）

08:54 - Jeff Hiller憑劇集《Somebody Somewhere》奪得「喜劇系列最佳男配角獎」。

Jeff Hiller憑劇集《Somebody Somewhere》奪得艾美獎「喜劇系列最佳男配角獎」。（直播截圖）

08:51 - 電視節目《The Traitors》奪得「最佳競賽真人騷節目獎」。

電視節目《The Traitors》奪得艾美獎「最佳競賽真人騷節目獎」。（直播截圖）

08:41 - Hannah Einbinder憑《Hacks》奪得「喜劇系列最佳女配角獎」，得獎感言表示以為會保持「連輸」紀錄，非常幽默！

Hannah Einbinder憑《Hacks》奪得艾美獎「喜劇系列最佳女配角獎」！（直播截圖）

08:36 - Britt Lower憑《Severance》奪得「劇情系列最佳女主角獎」，暫時憑兩項演技獎領先！

Britt Lower憑《Severance》奪得艾美獎「劇情系列最佳女主角獎」！（直播截圖）

08:28 - Tramell Tillman憑《Severance》奪得「劇情系列最佳男配角獎」，劇集為其27項破紀錄級提名先拔頭籌！

Tramell Tillman憑大熱劇集《Severance》奪得艾美獎「劇情系列最佳男配角獎」！（宜播截圖）

08:25 - Katherine LaNasa憑《The Pitt》首次奪得「劇情系列最佳女配角獎」，激動擁抱丈夫後上台。

Katherine LaNasa憑《The Pitt》奪得艾美獎「劇情系列最佳女配角」獎！（直播截圖）

08:18 - Jean Smart憑劇集《Hacks》奪得「喜劇系列最佳女主角獎」，從後台以待出場嘉賓身份步出得獎，令人大感意外！

Jean Smart憑劇集《Hacks》奪得艾美獎「喜劇系列最佳女主角」奬！（直播截圖）

08:08 - 劇集《The Studio》先開紀錄奪得首個頒發獎項，男主角Seth Rogen憑作品奪得奪得「喜劇系列最佳男主角獎」！

Seth Rogen憑《The Studio》奪得艾美獎「喜劇系列最佳男主角」獎！（直播截圖）

賽果將持續更新，請密切留意！