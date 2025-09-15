艾美獎2025持續更新︱Seth Rogen先開紀錄憑The Studio奪喜劇影帝

年度影壇盛事「第77屆艾美獎」頒獎典禮今日（15日）舉行，本屆一共頒發26項大獎予出色的電影、電視劇及迷你影集作品與演員，其中大熱門科幻驚慄劇集《Severance》共有27個獎項提名；《蝙蝠俠》外傳劇集《The Penguin》提名24項；《The White Lotus》及《The Studio》亦提名23項。第77屆艾美獎已經開始，馬上一齊睇賽果！

0828 - Tramell Tillman憑《Severance》奪得「劇情系列最佳男配角獎」，劇集為其27項破紀錄級提名先拔頭籌！

Tramell Tillman憑大熱劇集《Severance》奪得「劇情系列最佳男配角獎」！（宜播截圖）

08:25 - Katherine LaNasa憑《The Pitt》首次奪得「劇情系列最佳女配角獎」，激動擁抱丈夫後上台。

Katherine LaNasa憑《The Pitt》奪得「劇情系列最佳女配角」獎！（直播截圖）

08:18 - Jean Smart憑劇集《Hacks》奪得「喜劇系列最佳女主角獎」，從後台以待出場嘉賓身份步出得獎，令人大感意外！

Jean Smart憑劇集《Hacks》奪得艾美獎「喜劇系列最佳女主角」奬！（直播截圖）

08:08 - 劇集《The Studio》先開紀錄奪得首個頒發獎項，男主角Seth Rogen憑作品奪得奪得「喜劇系列最佳男主角獎」！

Seth Rogen憑《The Studio》奪得艾美獎「喜劇系列最佳男主角」獎！（直播截圖）

賽果將持續更新，請密切留意！