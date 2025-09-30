劇透未必死全家但可能犯法　網站兩年劇透8000套戲對白竟一字不漏

每逢備受觀眾期待的電影作品上映前後，未必能第一時間入場的觀眾總會擔心被劇透，對劇情喪失新鮮感與削減驚喜程度，因此網絡上總會出現「劇透死全家」等留言，警告先睹為快的觀眾，或對「多口」的觀眾發洩情緒。雖然劇透未必會死全家，然而卻有機會犯法，日本法律中針對知識產權的《著作權法》，近年包含「惡意劇透」行為，重點打擊有組織地透過劇透文章或影片淘利的網站，並會拘捕涉事者及罰款。

不少觀眾都希望觀賞期待的電影時，能夠感受劇情的新鮮感與驚喜。（《從前有個荷里活》電影劇照）

如果入場睇戲前預先被劇透，少觀眾都會非憤怒，因此網上亦不時流傳「劇透死全家」的說法。（《無間道》電影劇照）

日本《著作權法》應用於網絡的條例，此前主要針對漫畫、動畫或影視作品盜版行為，然而隨近年越來越多「XX分鐘看完XXX電影」的頻道及文章網站，日本警方亦加強取締盜版內容，並延伸至網絡文章。日本警方去年底已引用該法律條例，拘捕涉嫌專職經營劇透網站公司的五名男女；今年七月亦裁定一名居住於東京的46歲男子，因為發布劇透文章而罰款50萬日圓（約港幣26180元），成為該法例延伸至個人及有組織「文字劇透」網絡行為的先例。

近年網上流行「XX分鐘看完一部電影」的影片或文章。（《從前有個荷里活》電影劇照）

據報，日本劇透網站會將影視作品近乎完整對白、情節段落發展、場景描述完整地文字化，並在文章中加入大量劇照或預告片段，讓讀者短時間內了解電影全盤劇情。其中，上文提及的有組織劇透網站公司，在兩年內發布超過8000部電影的完整劇情對白，寫成詳盡的劇透文章以賺取網絡廣告收益；五名被告分工明確，包括統籌經營、發布文章、委派寫手撰寫劇透文章，由於該公司曾透過招聘公司聘請寫手，因此被證明為有組織及預謀地侵犯知識產權行為。

日本有網站在兩年內發布超過8000部電影的完整劇情對白！（《無間道》電影劇照）

日本警方同時亦拘捕撰寫劇透文章的寫手，該寫手透露公司以每月8萬日圓（約港幣4188元）要求他每月撰寫100篇劇透文章，他亦從2019年起密集到戲院觀看熱門電影，並在院內抄下對白劇情筆記，結合官方資訊及劇照圖片等，撰寫成為劇透文章。警方透露，該名寫手撰寫的劇透文章，劇情描述幾乎與原作一樣，甚至有部分對白一字不漏地轉載。