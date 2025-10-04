尋秦記｜劃時空造型殺入巴黎時裝周　項少龍贏政AI創作慶中秋

由古天樂、林峯、宣萱主演的電影《尋秦記》，自林峯演唱會上宣布來年1月1日上畫後，大家都熱烈期待，而電影近日亦再有新搞作，除了破天荒與時裝品牌「SPARKLE by KAREN CHAN」合作亮相巴黎時裝周，臨近中秋，項少龍更與贏政大玩AI，用預告片段內容加工，同大家慶中秋。

《尋秦記》鐵定來年1月1日上畫

古天樂特意在林峯演唱會尾場宣傳新戲《尋秦記》，預告元旦上映。

在今年巴黎時裝周，時裝品牌「SPARKLE by KAREN CHAN」破天荒推出首個與電影 IP 聯乘的項目「尋秦記電影」。當日在華麗的法式建築La Galerie Bourbon內，隆重發布品牌的設計。特別以電影中的項少龍、趙盤等重要角色，以及電影中規模宏大、被譽為世界第八大奇蹟的文化遺產「兵馬俑」作為靈感，創作出 SPARKLE by KAREN CHAN x「尋秦記電影」新派華服系列。

時裝品牌「SPARKLE by KAREN CHAN」破天荒推出首個與電影 IP 聯乘的項目「尋秦記電影」。（天下一IG圖片）

把戰國時代的剛烈氣勢與當代時尚的流麗線條並置，展現出別樹一幟的「新派華服」風格。（天下一IG圖片）

從模特兒穿上的效果，可見新鮮感十足，相當吻合。（天下一IG圖片）

該系列以「古今交錯」的概念做主導，透過剪裁與布料的創新融合，把戰國時代的剛烈氣勢與當代時尚的流麗線條並置，展現出別樹一幟的「新派華服」風格。從模特兒穿上的效果，可見新鮮感十足，相當吻合。

被AI加工的，正正是這一幕。(《尋秦記》劇照)

另方面，由於下星期一（6/10）是中秋節，《尋秦記》亦特意同大家賀中秋，以AI技術將電影版的片段及劇照，化成搞笑版祝福片。片中項少龍問贏政︰「你想點呀大王？」贏政直言︰「我想賞月！」然後項少龍就拎咗成個月球出嚟「賞吖！」最後二人更一齊靜心賞月，一團和氣。該片用來分享給好友祝賀中秋就最好不過。

大王要賞月，小人遵命。（影片截圖）

於檯底拎成個月球出嚟。（影片截圖）