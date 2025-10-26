40歲著名導演失聯倒臥家中不治　曾橫掃無數國際大獎譽為明日之星

韓國著名短片導演申成勳（신성훈）今日（26日）驚傳於五月離世，享年40歲。據韓媒報道，申成勳一位好友因為無法與她聯繫，因此在登門造訪期間發現申成勳倒臥家中，報警後證實不治，據指現場未有發現遺書。申成勳去年憑短片作品《謝謝你的炸醬麵》榮獲2024韓國文化演藝大獎「短片導演獎」，並橫掃各大國際電影節無數大獎，為韓國短片及電影界的潛力明日之星。

申成勳早於2002年以歌手身份出道，作為歌手進行連串活動，並曾於多部電影裡飾演女配角，儘管申成勳作為歌手於演藝界激烈競爭中曾承受不少挫折，然而在自學撰寫劇本及導演後，為事業帶來重大改變，更創立光影電影公司，成為生涯重要轉捩點！

憑《謝謝你的炸醬麵》揚威海外後，申成勳隨後拍攝短片《神的選擇》並在世界各地影展連奪33項大獎，足顯其敘事與執導能力；去年更推出獨立電影《未成年人》，衝擊韓國高中生面對校園暴力、性暴力與懷孕議題，以作品充份反映社會現實。

據指，申成勳遺作《未成年人》續篇，目前已完成前半段製作，更於4月舉行過免費試映，雖然申成勳未能親自完成作品，然而製作公司Red Panorama則對外透露：「《未成年人2》後期製作工序已進入最後階段，將以今年下旬上映作為目標繼續進行。」公司亦表示希望達成申成勳透過作品表達的理念，盡最大努力完整地呈現作品。