金童｜153日由肥仔波變爆肌男　張繼聽︰40歲前專心完成一件事

電影《金童》將於11月21日上映，昨日（31/10）公開了一段約15分鐘，輯錄張繼聰39歲開始，花了兩年時間地獄式特訓的的紀錄片首度曝光，其中要增磅到操成拳手形態，就花了153日，當中的真實畫面，一次過呈現大家眼前！

要操肌先增磅，肥咗嘅張繼聰幾Cute。（影片截圖）

手臂曾經有大髀咁粗。（電影宣傳提供）

這一切的過程雖然感到艱辛，但阿聰無怨無悔的說：「個天要俾好多考驗我，我40歲前要專心完成一件事，為夢想而努力。健身、學拳、不同嘅體能訓練，我完全作好心理準備，我為自己曾經做過的一切感到驕傲！」

為了成為75公斤的拳手，阿聰的背後有賴兩位出色的軍師幫他一把，分別是健美界得獎無數的高人Brenda、國際級拳手曹星如。經過一段艱苦日子的訓練後，兩人對阿聰堅毅、不屈不撓、不放棄的精神，高度讚賞。

當日阿聰作出這決定之後，無論衣食住行都有了很大的變化，不僅帶來了很多的不便，就連演出的機會也錯失了！因為身形的變化，阿聰在衣着上只能夠穿運動衫，而且由大碼穿到加大碼、加加大碼….

食方面更淡而無味，接近拍攝階段，每天看似有不同的配搭，但其實就只有白烚薯仔、番薯、白飯，每次開工放飯，阿聰只能夠用鼻子大力索一索工作人員手上放滿餸菜的開工飯盒，以滿足自己的口感和味蕾。

張繼聰自嘲當時身形似雪櫃，一座會行走嘅雪櫃。（影片截圖）

身形日復日的曝漲，一下子變了一座雪櫃超級健碩，連廣告客戶和電影導演也叫他減肥後才來演出、甚至聽到身邊有人不時形容他變了一隻豬般肥，一切有口難言，更多不堪入耳的說話也聽過，但為了追求這個夢想，事前也作好了一切心理準備。

張繼聰難忘接受曹星如，職業拳手式的訓練。（影片截圖）

不同的經歷令阿聰難以置信的說：「記得第一次跟Rex（曹星如）上堂打Shadow，跟住再接受Brenda體能訓練，操完之後返屋企瞓了三個鐘，起床的一刻感覺全身酸軟，每一個肌肉都好像火燒一樣，當刻真的以為自己身處醫院。才開始練習的第一堂已經難受至極，真不敢想像接下來的日子。隨後體重不斷增長，身體的重量連床都執埋一邊，不能負荷。」

曹星如在紀錄片中分享阿聰的堅持和毅力。（影片截圖）

為投入角色，以職業拳手方式訓練。（影片截圖）

練拳速，亦要練節奏。（影片截圖）

阿聰自知注定走勞動派路線，笑看人生憑着信念，凡事盡力去做，不理結果如何？只要油缸仲有半滴油都會盡量把它唧出來，無論大家對他的睇法如何？他只有一個目標…希望《金童》上映當天，觀眾看得振奮，感受到他有多盡力、多亡命去實現這個project，憑信念鼓勵到大家。