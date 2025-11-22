金馬紅地氈2025｜林依晨超低胸透視內衣　影后鏤空骨感似火柴人

年度華語影壇盛事「第62屆金馬獎」今日（22日）於台北舉行，頒獎典禮開始前紅地氈環節提早開始，一眾入圍巨星演員及主創團隊均以盛裝打扮光臨典禮盛會。本屆焦點影人包括范冰冰、黃秋生、柯煒林、林依晨及劉若英，然而憑《地母》入圍「最佳女主角」的范冰冰卻缺席紅地氈環節，出乎外界預期。



憑《深度安靜》入圍影后的林依晨，與主創及演員團隊一同踏上紅地氈，林依晨以藍色超低胸透視長裙亮相，透視程度連胸前兩片隱形內衣仍若隱若現，為爭影后博到盡！林依晨更在紅地氈接受訪問時，談到女兒在電視機面前觀看直播，而身上一襲造型亦特意為女兒挑選，笑言：「是美人魚，她很喜歡美人魚！」

林依晨以一襲藍色超低胸長裙亮相紅地氈。（金馬獎直播截圖）

林依晨隨《深度安靜》團隊一同踏上紅地氈。（金馬獎直播截圖）

林依晨長裙透視程度，幾乎連隱形內衣亦透視而出。（金馬獎直播截圖）

柯煒林憑《大濛》入圍金馬影帝，與團隊踏上紅地氈。柯煒林今年積極力抗癌魔，在紅地氈上精神狀態大好，然而接受訪問時下巴、頸部卻出現大量顆粒，或與接受藥物治療副作用有關。

柯煒林今年憑《大濛》入圍最佳男主角獎。（金馬獎直播截圖）

柯煒林隨《大濛》團隊在金馬獎紅地氈上登場。（金馬獎直播截圖）

柯煒林精神狀態大好，然而下巴、頸部卻出現大量顆粒。（金馬獎直播截圖）

金馬影后桂綸鎂為今屆典禮擔任頒獎嘉賓，在紅地氈以一襲黑色透視連身長裙登場，雖然造型透視度十足、皮膚亦白晳光滑到反光，然而桂綸鎂骨感乾瘦身材單薄似火柴人，站在兩位男主持人之間，僅佔半個身位！

金馬影后桂綸鎂為今屆典禮擔任頒獎嘉賓。（金馬獎直播截圖）

桂綸鎂以一襲黑色透視連身長裙登場。（金馬獎直播截圖）

桂綸鎂造型透視度十足、皮膚亦白晳光滑到反光。（金馬獎直播截圖）

桂綸鎂骨感乾瘦身材單薄似火柴人。（金馬獎直播截圖）

桂綸鎂站在兩位男主持人之間，僅佔半個身位！（金馬獎直播截圖）

香港影帝黃秋生憑《今天應該很高興》入圍「最佳男配角」獎，作為金馬該項得獎紀錄保持者，秋生哥以一身全白三件套西裝登場，連主持人亦大讚造型十足《上海灘》大亨一樣！黃秋生在紅地氈接受訪問時，幽默地大講食字笑話，笑言入圍：「今天真的很高興！」更被爆有意在台灣拍攝更多電影與執導舞台劇，新作《老千戀人》或許將會在台灣展開籌備製作。

黃秋生以一身全白色西裝亮相 馬獎紅地氈。（金馬獎直播截圖）

金馬獎紅地氈主持大讚黃秋生的造型如《上海灘》大亨一樣！（金馬獎直播截圖）