洪金寶傳注射神秘液體後首露面　聲沙氣弱撐拐杖讚洪天明：好嘢嘅

73歲武打巨星洪金寶，近年隨年紀老邁行動不便需要借助輪椅或撐拐杖出入，早前洪金寶開設抖音帳號，在影片中格外精神、亦未有坐輪椅或被人攙扶，因此在內地網絡捲入注射「神秘液體」用以回春的陰謀論！洪金寶今日（30日）在洪天明陪同下出席《尋秦記》電影版首映禮，撐拐杖踏上紅地氈及舞台，受訪時則全程安坐椅上，回應記者提問時聲線則明顯疲憊薄弱，未如昔日一樣聲如洪鐘，離開時則由洪天明攙扶起身，並坐上電動車離場。

洪金寶在洪天明陪同下出席。（陳順禎 攝）

洪金寶離場時乘座電動車。（陳順禎 攝）

洪金寶在洪天明攙扶下踏上首映紅地氈。（陳順禎 攝）

洪金寶親自回應健康狀況：70歲以上嚟講一流！

洪金寶於《尋秦記》首映上與兒子洪天明一同接受訪問，洪金寶回應健康最新狀況時表示：「狀況一流，但係70歲以上嚟講一流，唔係廿幾歲嘅一流，但好在我每日都醒得到見到我嘅仔、我嘅孫，同佢哋傾下計，咁我就好開心！尤其是我太太一路照顧我，我好幸福！」雖然洪金寶聲線變得薄弱無力，但頭腦轉數仍然一樣飛快、對答如流！

洪金寶在洪天明陪同下出席《尋秦記》電影首映禮，接受訪問時聲線明顯疲憊薄弱。（陳順禎 攝）

《尋秦記》促成洪金寶四父子合作

洪金寶與洪天明難得父子檔在《尋秦記》合作，天明笑言父親在拍攝時未有對自己特別嚴格：「以前會覺得嘅，拍開又唔覺得有咩特別。但要多謝古生，因為係爸爸同我三兄弟拍嘅第一部戲！幾驚喜！」原來電影集結洪金寶與兒子天明、天祥與天照「四父子」合作，對洪家而言意義深重。談到在父子檔合作，洪金寶大讚兒子表示：「天明一路都係好嘅，由16歲返嚟做替身，有好多危險動作，佢都做得到，好嘢嘅！」天明獲父親高調讚揚，開玩笑指：「呢句好似有聽過！好似有讚過嘅！我都記得當年暑假返嚟，做到一個動作就好興奮，但始終唔係由細開始訓練，做唔到一個真正武打演員。」

《尋秦記》電影版促成洪金寶與洪天明、天祥、天照「四父子」合作。（陳順禎 攝）

洪金寶自嘲要用拐杖：唔好睇我跛、我用枝Stick搞掂你！

洪金寶作為《尋秦記》動作指導，表示與古天樂合作多次深明對方能力，因此將最高難度動作全交由他負責：「最高難度嘅梗係畀古生啦！男主角冇理由做塘邊鶴。我度得出嚟佢就一定做得到，如果做唔到又何必呢？我最初由《殺破狼．貪狼》就了解佢嘅能力去到邊，本來《貪狼》嗰陣驚㗎、驚佢乜都唔掂！我搵定替身，但佢話唔使！」洪金寶近年與古天樂合作《尋秦記》與《九龍城寨之圍城》，表示不論幕後指導或幕前演出均不辛苦：「對我嚟講係Easy啅！濕濕碎！你唔好睇我跛，我用枝Stick搞掂你呀！」大哥大幽默感十足自嘲起來精靈過人！

洪金寶自嘲行動不便時非常精靈，揮舞拐杖。（陳順禎 攝）

洪金寶有意重啟《五福星》：啲老友走咗咪走咗囉！

在參與演出方面，洪金寶表示最近略為減少：「少啲啦，冇人請喇依家！好多都係客串一日兩日，朋友搵我就侷住幫下手啦！」但表示自己創作力十足，洪天明亦支持父親繼續拍戲，大哥大透露：「我一路諗緊想拍《五福星》，老咗嘅五福星呀！講幾個福星全部都喺老人院呀，反轉間老人院！（但吳耀漢、馮淬帆已離世）啲老友走咗咪走咗囉！可以講下佢㗎嘛！」

洪金寶有意重啟《五福星》系列拍攝老人版！（陳順禎 攝）

洪天明最近舉家搬遷至深圳居住，天明表示太太周家蔚希望遷就經常兩地奔走的自己：「太太想多啲時間同我喺埋一齊，所以搬埋過嚟，佢哋都慢慢習慣緊。爺爺（洪金寶）就唔係好捨得，驚搬得遠。」洪金寶則幽默表示地：「我都想搬埋去佢哋樓上！我個女唔畀咋嘛！」