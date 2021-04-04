《墮落天使》原來是《重慶森林》外傳？你不知道的電影細節揭秘

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-04-04 00:30

在2020年時原本要在康城影展上映王家衛導演的《花樣年華》，不料疫情爆發導致影展取消，許多影迷的期望隨之落空。不過在2021年，王導的另一部作品《墮落天使》的數位修復版將在台灣上映，令當地不少影迷都引頸期盼。

故事原本屬於《重慶森林》？ 點開放大看《墮落天使》影評精華內容👇👇👇

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王家衛導演

這位上海導演的名聲就算你沒看過他的電影，應該也略有耳聞。緩慢的步調、獨特的光影、破碎的故事線常是分辨出他電影的方式，王導的作品也常浪漫的探討感情與孤獨，屬於文藝型的浪漫愛情，他的電影不乏看見梁朝偉、金城武、張國榮、張曼玉等精湛演員的身影，演員鮮少更動，皆為他細膩打造了角色。

墮落天使

王家衛導演親自透露過，《墮落天使》其實原本屬於《重慶森林》的故事線，不過因為拍得太長，他不願意出品一部長達三個小時的電影，於是將《墮落天使》獨立分出來成一部電影。當中分成兩條故事線，總共為五位天使的感情表現，有人只為排解孤獨、有人付出永遠沒有回應、有人依戀短暫的陪伴、有人害怕被對方遺忘。

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為何值得觀賞

撇除帥哥美女雲集的香豔畫面之外，不管是劇情刻劃或是鏡頭表現都值得觀眾欣賞。也許你會陷入深思與感嘆中：生而為人有多少孤獨、愛情間要承受多少悲苦；又或者你會因為王家衛導演使用的超廣角鏡頭而驚訝地受到更多視覺衝擊，廣角鏡頭加深了孤獨的影子，讓狹小的空間、靠近的人突然變得距離很遠，正好闡述了人物心理的距離。這次的《墮落天使》除了修復畫質之外，他更將畫面調整成闊銀幕比例，是當年上映做不到的技術，現在如此可以讓畫面產生廣角鏡頭以外的距離感。

結語

其實在《重慶森林》與《墮落天使》中同樣都有金城武演的何志武，兩部電影也有同樣的元素串聯，隱隱的說明了這兩部電影密不可分的關係，雖然王導的電影魔力就在於你不管從哪個片段開始看，都能馬上洞悉故事劇情，不過搭編建議在你進影院觀賞《墮落天使》前，可以在家先看看《重慶森林》以知道更完整的故事線。

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原文：「王家衛」經典電影《墮落天使》你不知道的細節秘密，4K 數位修復版重溫細膩鏡頭下的距離與荒誕

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