曼達洛人與古古｜跟Brian香港搵食　試田雞煲仔飯要著幾多條褲？

熱切期待，《星球大戰》（Star Wars）全新外傳電影《星球大戰：曼達洛人與古古》(The Mandalorian and Grogu)，即將於5月21日於香港搶先上映。今次有可能是《星戰》史上最可愛人物的古古（Grogu）做主角，而他近日已率先來到香港，跟榮升飲食界KOL、香港Hip Hop組合廿四味成員之一Brian 李凱賢一同搵食！話要搵田雞煲仔飯食，根據Brian的指數，今次要著幾多條褲呢？

古古（Grogu）近日已率先來到香港，跟Hip Hop組合廿四味成員之一Brian 李凱賢一同搵食！（影片截圖）

出名為食的古古，除了搗蛋搞破壞之外，就是在找東西放入口，在《星戰》片集《曼達洛人》（The Mandalorian）中，他就有狂吞骨頭湯（Bone Broth）、太空馬卡龍 (Blue Macarons)、青蛙、青蛙蛋、外星觸鬚生物的紀錄。古古今次則由人氣爆燈的「燒鵝都Dope」Brian親自帶路，在YouTube頻道《Let’s Go Eat With Brian》中，走訪香港三間不同餐廳，誓要找出最好味的青蛙……唔係，係近親田雞嘅煮法。

Brian帶古古搭香港最古舊交通工具，電車。（影片截圖）

Brain教古古揸筷子。（影片截圖）

原力揸筷子！從宇宙飛船換乘電車感受香港

古古來到香港當然要入鄉隨俗，第一件事就是要學揸筷子，不過這對於擁有超強原力的古古來說絕對無難度，他更即場示範用筷子「隔空取物」的新絕技。Brian率先帶古古試食田雞白鱔煲仔飯，令古古驚喜發現原來除了生吞青蛙，煮過的田雞竟然是另一番與別不同的美食！

Brian古古惑惑帶古古去廟街搞乜，原來係搵煲仔飯食。（影片截圖）

除了瘋狂試食之外，古古更遊客上身坐上電車遊香港。平日在外太空跟住曼達洛人，古古最愛就是坐上飛船感受光速飛行的速度感，估不到今次坐上叮叮，也能感受慢活的趣味。除了在港島遊電車河，古古更試坐開篷巴士過海，到九龍區的廟街覓食，看到香港獨有的霓虹夜景，更令他雙眼發光！Brian今次成功邀得古古一同試食，更點評了三間不同餐廳的田雞美食。究竟那一間餐廳值得要着兩條褲？古古還會與Brian有那些可愛互動，敬請留意YouTube頻道《Let’s Go Eat With Brian》！