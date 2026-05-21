康城影展｜與許恩怡首度參與香港交流團　陳家樂難忘見女神全智賢

文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處（文創處），與香港電影發展局率領業界參與於5月12至23日舉行的《第七十九屆法國康城影展》，今屆金像獎最佳男女主角提名陳家樂及許恩怡、新晉電影監製及導演包括黃鐦、馮廣進、陳小娟等，向國際影壇展示香港電影業的新力軍和創新實力。

代表團成員還包括文創產業助理專員兼香港電影發展局秘書長麥聖希（右二），以及相中間位置的香港電影發展局主席王英偉博士。（大會提供）

兩位演員陳家樂和許恩怡，今年剛剛獲得金像獎最佳男女主角提名，亦是首度獲邀參與康城影展香港交流團。（大會提供）

兩位演員陳家樂和許恩怡，今年剛剛獲得金像獎最佳男女主角提名，亦是首度獲邀參與康城影展香港交流團，二人這次能隨團皆表示非常興奮。兩位演員跟隨交流團參與了不少其他國家的交流活動和晚宴，亦參與了紅地氈活動和接受不同國家的媒體訪問。

陳家樂表示這次真的獲益良多︰「感謝文創處的邀請，這次跟著香港代表團參與了不少活動和認識了不少其他國家及地區的電影人，這真是一次寶貴的經驗！另外在康城亦看到了世界各地不同的電影預告和宣傳，真是眼界大開，期待在香港能夠看到更加多這些不同種類的外國電影。」這次旅程對家樂最深刻的一定是見到女神全智賢，更表示已是對方的粉絲已久，能夠見面實在非常興奮︰「我一直是全智賢的影迷，看過她不少的電影和劇集作品，能夠和她有一個簡短的接觸和交流實在非常開心。」更笑言有機會與全智賢握手就像美夢成真，完全不想洗手了！

這次旅程對家樂最深刻的一定是見到女神全智賢，更表示已是對方的粉絲已久，能夠見面實在非常興奮。（大會提供）

這次家樂和恩怡更有機會參與奧斯卡金獎影后姫蒂白蘭芝（Cate Blanchett）的分享會。（大會提供）

對於首次出席康城「香港之夜」，恩怡對當晚很印象深刻：「我當晚見到很多人，聽說活動有六百多人！這是一個很厲害的數字！證明很多其他地方的電影人都對香港電影很關注。」（大會提供）

許恩怡表示今次行程雖短但非常充實︰「雖然只有大概三四天的行程，但安排得非常充實，時間過得很快！希望下次來康城能夠帶着作品過來，然後可多留幾天去看多些電影、感受多點影展 — 感受來自世界各地的電影人在這個影展中一起去慶祝電影的能量。」這次家樂和恩怡更有機會參與奧斯卡金獎影后姫蒂白蘭芝（Cate Blanchett）的分享會，恩怡表示好喜歡對！「她真人真的是在發光，帶着自信卻又帶着溫柔和平靜的氣質。」

另外這次的分享，讓恩怡發現電影和藝術是真的可以突破語言和地域界限：「姬蒂分享了她作為一個演員，認為一個好導演或好的合作關係是怎樣，這些原來不分地域界限和語言，我們同為演員的感受和經驗在拍攝現場上其實也可以很相似。」對於首次出席康城「香港之夜」，恩怡對當晚很印象深刻：「我當晚見到很多人，聽說活動有六百多人！這是一個很厲害的數字！證明很多其他地方的電影人都對香港電影很關注，很想支持香港電影和對香港作品很有興趣。」

文創處和香港電影發展局以「Hong Kong Cinema @ Cannes 2026」為主題，聯同香港貿易發展局於康城影展的電影市場設立香港館，並透過一系列活動，協助香港電影人開拓海外市場及拓展國際人脈網絡。