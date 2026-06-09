《冰河世紀》創作橫跨1/4世紀　宣布來年推第6集《熔岩大爆發》

史上最受歡迎的動畫系列之一，《冰河世紀》（Ice Age）自2002年面世，來年迎接25周年，足足1/4個世紀。團隊亦襯這個大日子有新搞作，於2027年2月推出《冰河世紀》第6集《冰河世紀6：熔岩大爆發》（Ice Age: Boiling Point）。大家最熟悉的老朋友長毛象文輝、樹獺森仔、劍齒虎大阿哥、松鼠黑仔王小叻，又再同你展開一場抵死過癮的全新瘋狂大歷險！

自2002年面世，由《冰河世紀》(Ice Age)、《冰河世紀2》(Ice Age: The Meltdown)、《冰河世紀3：大威龍駕到》(Ice Age: Dawn of the Dinosaurs)、《冰河世紀4：玩轉新大陸》(Ice Age: Continental Drift)、到《冰河世紀：隕石撞地球》(Ice Age: Collison Course)，多年來一直深受觀眾喜愛，整個系列全球總票房超越32億美元，高踞最賣座動畫系列第5位。

全新一集，一班動物朋友將會探索失落世界前所未見的地域，面對有史以來最巨大的危機。（《冰河世紀6：熔岩大爆發》劇照）

又係你呀松鼠仔。（《冰河世紀6：熔岩大爆發》劇照）

《冰河世紀》最出色的記憶點，就係呢隻松鼠幾時先食到粒松果。（imdb）

《冰河世紀》以冰河時期為背景，講述三位史前動物主角橫越冰川，為人類小孩尋親的故事。《冰河世紀》電影海報。（imdb）

全新一集，一班動物朋友將會探索失落世界前所未見的地域，面對有史以來最巨大的危機，絕對令人期待！與熟悉的角色一同回歸的，還有親切的聲音，雷羅曼諾 (Ray Romano)、昆妮拉迪花 (Queen Latifah)、尊李古查摩 (John Leguizamo) 、西蒙柏奇 (Simon Pegg) 和丹尼斯拉利 (Denis Leary) 將會再度參與聲演。

《冰河世紀6：熔岩大爆發》將於2027年2月4日賀歲獻映。（《冰河世紀６︰熔岩大爆發》海報）

【故事大綱】

長毛象文輝、樹獺森仔、劍齒虎大阿哥、松鼠仔小叻，率領一眾好友勇闖恐龍橫行、穿梭熾熱的熔岩地帶，展開一場驚險萬分的極限瘋狂冒險，探索前所未見的禁域，拯救失落世界的終極危機！《冰河世紀6：熔岩大爆發》將於2027年2月4日賀歲獻映。