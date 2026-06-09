超女｜終極預告積遜莫瑪造型獲讚　LE SSERAFIM公開舞蹈挑戰

由DC Studio重磅打造並由華納兄弟榮譽發行、《超人》導演占士根親自監督的《超女》SUPERGIRL，由《黑白魔后》導演基克喬里斯佩執導，聯同《權力遊戲》系列Milly Alcock及《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）主演，即將於今年暑期檔席捲全港！官方繼上星期發佈終極預告，昨晚更宣佈聯手 LE SSERAFIM釋出專屬舞蹈挑戰！

年度超級英雄巨作《超女》將於6月24日公映。（《超女》Super Girl 電影海報）

距離年度超級英雄巨作《超女》上映進入最後倒數，官方上週正式向全球釋出高能燃爆的終極預告，將期待值推向最高峰！今次公開的《超女》終極預告中，展現了前所未有的宏大動作場面與極致的視覺特效。更有「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）飾演賞金獵人「暴狼」首度曝光，造型極似70年代的搖滾組合Kiss，大獲好評。網民亦稱讚選角忠於原著。

自積遜莫瑪（Jason Momoa）飾演賞金獵人「暴狼」於年初曝光後，一直獲粉絲大讚，今次在預告首度亮相。（《超女》電影劇照）

而從預告所見，超女今次不僅面臨宇宙級的全新威脅，更在生死關頭展現出驚人的爆發力，劇情張力直接拉滿。預告片一經釋出便引發全球影迷瘋狂洗版，被譽為今年暑期最不能錯過的超級英雄電影！

LE SSERAFIM演繹《超女》電影歌曲，並公開舞蹈挑戰。（網頁截圖）

除了令人驚喜的終極預告外，官方昨晚公開了 LE SSERAFIM成員們的〈CELEBRATION (SUPERGIRL VER.)〉舞蹈挑戰影片。五位成員以充滿力量感與型格的舞姿，完美呼應了電影中「超女」的自信與力量。這首專屬混音版不僅會出現在電影中，這次的舞蹈挑戰更預期將在全球各大社交平台掀起新一輪的挑戰熱潮，實行以音樂和舞蹈為《超女》降臨作最強應援！