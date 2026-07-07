反斗奇兵5｜盤點12個彩蛋 泡泡龍扮毛毛《小鹿斑比》名場面再現
迪士尼與彼思《反斗奇兵 5》（Toy Story 5）自上映以來，均叫好叫座，在各大社交平台都掀起熱討，票房方面都成績顯著，自上映後已成功連奪3週票房冠軍，成為2026年香港外語票房No.1。而截止7月5日， 港澳票房已衝破4,300萬。電影上映後，陸續有粉絲入場，亦找到戲中多個向Pixar舊作致敬的彩蛋位，部份更與《反斗奇兵》系列有關，值得細心留意。
01. 薄餅星球車
幾乎在每部彼思動畫都會出現的薄餅星球車，今次就在翠絲帶領一眾玩具朋友騎著馬展開拯救行動時，在路上飛快駛過，翠絲更因而立即叫停大家靜止不被人類發現。
02. 《反斗奇兵》標誌白雲
當胡迪回到寶妮房間時，其身後有板小黑板，上面以粉筆畫有幾朵白雲圖案，呼應安仔房間的藍天白雲牆紙，亦是《反斗奇兵》系列的經典圖案。
03. 泡泡龍變毛毛？
在小叉婚禮上， 抱抱龍中毒後全身變藍和出現紫色斑點，仿似《怪獸公司》的毛毛造型。
04. 《海底奇兵》客串下
莉莉平板瀏覽網頁時，螢幕上出現題為「How deep is the ocean?」的配圖，正是《海底奇兵》的海底場景。
05. 「鴨仔草圖」預告下部音樂動畫
莉莉平板瀏覽的另一網頁，螢幕上出現題為「Ducks win prizes」的鴨仔草圖，有指這是傳聞中彼思正在籌劃的音樂劇動畫《Ducks》。
06. 朋友仔頭像都係「老友」
寶妮的兩個朋友仔在平板電腦上的頭像，分別是海狸和小鳥，前者源於《狸想奇兵》，後者來自彼思金像動畫短片《For the Birds》。
７. 大隻佬死唔去？
在被貝斯遺忘了的一堆玩具中，其中一個是曾在《反斗奇兵》系列出現的卡佬戰鬥兵，今集再度出場。
８. 貝斯的兒童相機單眼妹，向便便樂和去街Guide展示了一張貝斯在迪士尼樂園戴著米奇老鼠帽的留影，這是首度有迪士尼彩蛋現身彼思動畫。
9. 巴斯光年大軍在森林裡遇上各式動物，首先出場的是一隻小鹿和兔仔，同時響起歌曲「Love is a Song」，正是迪士尼1942年經典動畫電影《小鹿斑比》的開場金曲
10. 胡迪與巴斯重逢多回憶
今集胡迪與巴斯重逢，當中有多個場面與《反斗奇兵》第一集相呼應，例如初見面巴斯光年以雷射光對準胡迪，胡迪大叫「有外星人！」乘機偷取巴斯光年的星星貼紙，他們跳上車尾的追趕場面，巴斯光年把胡迪帶上半空飛行等，均勾起了《反斗奇兵》忠粉的回憶殺。
11. 胡迪斗篷向奇連伊士活致敬
胡迪身穿斗篷的造型，是向奇連伊士活 (Clint Eastwood) 在西部片《獨行俠決鬥地獄門》(The Good, the Bad and the Ugly) 的造型致敬。
12 便便樂向已故美術致敬
莉莉平板和便便樂的玩具牌子均是「Eggman」，是向《反斗奇兵》系列的已故美術設計師Ralph Eggleston致敬。