反斗奇兵5｜盤點12個彩蛋　泡泡龍扮毛毛《小鹿斑比》名場面再現

迪士尼與彼思《反斗奇兵 5》（Toy Story 5）自上映以來，均叫好叫座，在各大社交平台都掀起熱討，票房方面都成績顯著，自上映後已成功連奪3週票房冠軍，成為2026年香港外語票房No.1。而截止7月5日， 港澳票房已衝破4,300萬。電影上映後，陸續有粉絲入場，亦找到戲中多個向Pixar舊作致敬的彩蛋位，部份更與《反斗奇兵》系列有關，值得細心留意。

01. 薄餅星球車

幾乎在每部彼思動畫都會出現的薄餅星球車，今次就在翠絲帶領一眾玩具朋友騎著馬展開拯救行動時，在路上飛快駛過，翠絲更因而立即叫停大家靜止不被人類發現。

幾乎在每部彼思動畫都會出現的薄餅星球車，今集都有閃過。（《反斗奇兵５》截圖）

02. 《反斗奇兵》標誌白雲

當胡迪回到寶妮房間時，其身後有板小黑板，上面以粉筆畫有幾朵白雲圖案，呼應安仔房間的藍天白雲牆紙，亦是《反斗奇兵》系列的經典圖案。

胡迪身後的黑板，有以粉筆畫有幾朵白雲圖案，呼應安仔房間的藍天白雲牆紙。（《反斗奇兵5》截圖）

03. 泡泡龍變毛毛？

在小叉婚禮上， 抱抱龍中毒後全身變藍和出現紫色斑點，仿似《怪獸公司》的毛毛造型。

抱抱龍中毒後全身變藍和出現紫色斑點， 十足《怪獸公司》的毛毛造型。（《反斗奇兵5》截圖）

04. 《海底奇兵》客串下

莉莉平板瀏覽網頁時，螢幕上出現題為「How deep is the ocean?」的配圖，正是《海底奇兵》的海底場景。

問莉莉平板「How deep is the ocean?」，就出現《海底奇兵》的海底場景。（《反斗奇兵5》截圖）

05. 「鴨仔草圖」預告下部音樂動畫

莉莉平板瀏覽的另一網頁，螢幕上出現題為「Ducks win prizes」的鴨仔草圖，有指這是傳聞中彼思正在籌劃的音樂劇動畫《Ducks》。

螢幕上出現題為「Ducks win prizes」的鴨仔草圖，有指這是傳聞中彼思正在籌劃的音樂劇動畫《Ducks》。（《反斗奇兵５》截圖）

06. 朋友仔頭像都係「老友」

寶妮的兩個朋友仔在平板電腦上的頭像，分別是海狸和小鳥，前者源於《狸想奇兵》，後者來自彼思金像動畫短片《For the Birds》。

寶妮的兩個朋友仔，分別用上海狸和小鳥做碘像，前者是源於《狸想奇兵》。（《反斗奇兵５》截圖）

７. 大隻佬死唔去？

在被貝斯遺忘了的一堆玩具中，其中一個是曾在《反斗奇兵》系列出現的卡佬戰鬥兵，今集再度出場。

曾在《反斗奇兵》第一集出現的卡佬，今集疑似再度亮相。（《反斗奇兵５》截圖）

卡佬都有在系列中出過場。（《反斗奇兵２》截圖）

８. 貝斯的兒童相機單眼妹，向便便樂和去街Guide展示了一張貝斯在迪士尼樂園戴著米奇老鼠帽的留影，這是首度有迪士尼彩蛋現身彼思動畫。

9. 巴斯光年大軍在森林裡遇上各式動物，首先出場的是一隻小鹿和兔仔，同時響起歌曲「Love is a Song」，正是迪士尼1942年經典動畫電影《小鹿斑比》的開場金曲

原先這一幕，是斑比在森林跟兩個最好的朋友，兔仔「Thumper」和小臭鼬「Flower」學習。（《小鹿斑比》劇照）

10. 胡迪與巴斯重逢多回憶

今集胡迪與巴斯重逢，當中有多個場面與《反斗奇兵》第一集相呼應，例如初見面巴斯光年以雷射光對準胡迪，胡迪大叫「有外星人！」乘機偷取巴斯光年的星星貼紙，他們跳上車尾的追趕場面，巴斯光年把胡迪帶上半空飛行等，均勾起了《反斗奇兵》忠粉的回憶殺。

11. 胡迪斗篷向奇連伊士活致敬

胡迪身穿斗篷的造型，是向奇連伊士活 (Clint Eastwood) 在西部片《獨行俠決鬥地獄門》(The Good, the Bad and the Ugly) 的造型致敬。

胡迪斗篷向奇連伊士活致敬。（《反斗奇兵５》截圖）

12 便便樂向已故美術致敬

莉莉平板和便便樂的玩具牌子均是「Eggman」，是向《反斗奇兵》系列的已故美術設計師Ralph Eggleston致敬。