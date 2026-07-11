魔海奇緣｜阿慈專訪狄維莊遜　即場玩食字反被對方出招整蠱

迪士尼真人版《魔海奇緣》（Moana），已於7月9日正式上映。香港YouTuber倪安慈（阿慈）早前獲邀出席電影於澳洲悉尼舉行的大型宣傳盛典，不但獨家訪問「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、女主角嘉芙蓮拉加艾亞（Catherine Laga'aia）及導演湯瑪士佳爾（Thomas Kail），更在訪問The Rock期間大玩外國流行的「Knock Knock Jokes」，成功令對方講出飾演角色茂宜（Maui）的經典歡呼口號「Chee Hoo」。

訪問The Rock期間大玩外國流行的「Knock Knock Jokes」，成功令對方講出飾演角色茂宜（Maui）的經典歡呼口號「Chee Hoo」。（影片截圖）

Cosplay慕安娜吸晴遊客爭相合照

一向鬼馬的阿慈甫到悉尼，已率先感受到《魔海奇緣》的魅力。她先到悉尼著名的邦迪海灘（Bondi Beach），迪士尼特別將地標Bondi Icebergs Pool打造成一日限定《魔海奇緣》主題泳池。阿慈更Cosplay成慕安娜（Moana），拍攝「試鏡影片」，意外吸引大批遊客主動要求合照，大家都對她的一身造型感到既新奇又有趣。

阿慈Cosplay成慕安娜（Moana），拍攝「試鏡影片」，意外吸引大批遊客主動要求合照。（影片截圖）

勞作王上身炮製怪雞喜喜帽

阿慈戴上片中角色豬包（Pua）頭箍，出席《魔海奇緣》藍色地毯盛典。在大批傳媒及粉絲瘋狂包圍現場的情況下，她歷盡艱辛終於成功與嘉芙蓮自拍合照，親身感受到電影未上映已掀起的熱烈氣氛。

狄維莊遜由聲演角色茂宜（Maui），到在真人版演出。（真人版《魔海奇緣》預告截圖）

今次悉尼之行的重頭戲，當然是訪問The Rock、嘉芙蓮及導演湯瑪士。為了令三位嘉賓留下深刻印象，阿慈更化身「勞作王」，利用膠紙及羽毛親手製作電影角色怪雞喜喜（Heihei）造型帽子，戴着這頂充滿心思的帽子進行訪問，成功吸引眾人目光。想欣賞完整訪問內容，記得留意阿慈YouTube頻道「慈出片 Chi Chat」。

而在訪問The Rock時，對方反客為主，用一句「I eat mop.」向阿慈出題，希望她猜出諧音「I eat my poo!」（我吃了我的大便）。阿慈卻完全摸不着頭腦，一臉錯愕，反而令The Rock笑到停不下來，場面十分爆笑。