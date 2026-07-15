功夫女足｜周星馳見「孫悟空」有感　拍攝遇斷水斷電︰就這樣睡

全國期待的周星馳自編自導新作《功夫女足》（Kung Fu Soccer），於上周六（11/7）內地正式開畫，電影在近乎零宣傳下，無阻觀眾對星爺的渴求，全國上畫第一日，票房已經錄得2億人民幣，至今上映4日更去到6億人民幣，走勢凌厲。至於導演周星馳在過去的周末都落力宣傳，到戲院做路演及謝票，期間更遇到一位粉絲，打扮成《西遊記》系列中孫悟空，這畫面就令星爺相當感動，仲有感而發。



周星馳自編自導新作《功夫女足》終於面世，掀起全國話題。（《功夫女足》海報）

星爺在宣傳《功夫女足》時亦多次感謝大家長久以來的支持與厚愛。（微博圖片）

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周星馳見到「孫悟空」，不自覺都扮起齊天大聖的舉動，更對粉絲的裝束頗有興趣。（貓眼電影微博影片）

周星馳見到「孫悟空」，不自覺都扮起齊天大聖的舉動，更對粉絲的裝束頗有興趣。（貓眼電影微博影片）

在《功夫女足》的謝票場上，有粉絲穿上重逾20斤（約22磅）的盔甲，以《西遊記》的孫悟空造型亮相，星爺見到都興奮，更不自覺扮起孫悟空動靜跟他合照。這位粉絲亦在場顯得非常激動︰「我是表演系畢業，從事表演工作5年時間，今次妝扮都是自己做的，星爺給我很大的鼓勵。」

周星馳1995年兩齣電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》及《西遊記大結局之仙履奇緣》，在內地大受歡迎。（劇照）

周星馳甩「孫悟空」憶拍攝辛酸 「所住的酒店斷水斷電」

而這造型同樣刺激到星爺，令他掀起不少回憶︰「看到他，就想到當年自己拍這個的時候，剛好有一天晚上，所住的酒店斷水斷電，我當日就是化這個妝，最後就是要這樣睡，然後睡到第二天，就馬上去開工，所以看到就是特別感動。」

周星馳更主動要替這位「孫悟空」揸機，拍下他的舉動。（貓眼電影微博影片）

講起穿起當年孫悟空戲服瞓覺，星爺笑言都有不少好戲。「我拍的時候天氣非常冷，我都是穿這個睡覺，然後身上還有些毛，其實很暖的，剛剛好。」惹得全場大笑。期間，星爺更親自揸機，幫這位粉絲拍下扮孫悟空的舉動，最後再來個合照，粉絲高興到不得了。