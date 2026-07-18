誘人飯聚｜投訴「情慾嘈音」變約戰　樓上邀請「四人行」你上唔上

《誘人飯聚》由奧莉菲亞懷特自導自演，電影幕前陣容鼎盛，包括艾美獎視帝《賤鄰50》薛夫洛根、《別擔心親愛的》奧莉菲亞懷特、康城影后《浮花》彭妮露古絲及金像提名男星《飛鳥俠》愛德華諾頓，電影的原版為西班牙的《街坊誘誼賽》（The People Upstairs），及後由河正宇自導自演改編成韓國版《四人行，不行》（The People Upstairs），證明《誘人飯聚》的故事廣受世界各地影迷歡迎！(《誘人飯聚》（The Invite）將於8月13日上映）

樓上樓下共處一室，豈料這對鄰居竟提出大膽又誘人的邀請？（《誘人飯聚》劇照）

西班牙原版電影大受歡迎 河正宇曾自導自演改編成韓國版本《四人行，不行》（樓上來的人們）。（《四人行，不行》劇照）

電影於辛丹斯電影節風騷登場作，影評一致推薦年度最幽默電影，兼於權威影評網站Rotten Tomatoes上獲96%超高分好評！連《寶貝神車手》（Baby Driver）導演艾加韋特（Edgar Wright）看過後都大力推薦︰「非常盡興，全場觀眾氣氛熾熱，完美的觀影體驗！」

Rotten Tomatoes上獲96%超高分好評 影壇一致推祟「年度最幽默電影！」（《誘人飯聚》劇照）

故事講述祖（薛夫洛根 飾）與安琪拉（奧莉菲亞懷特 飾）早已失去激情，生活上事無大小針鋒相對，有交惡無交歡。今晚，他們誠邀樓上晚晚打得火熱的神秘鄰居翩娜（彭妮露古絲 飾）與霍克（愛德華諾頓 飾）共處一室，來一場始料不及的飯聚，豈料這對鄰居竟提出大膽又誘人的邀請？隨著夜色漸深，壓抑已久的慾望隨即噴發，四人一於敞開心口，開放性交友，事情發展高潮迭起，最後更一發不可收拾！究竟這是重新點燃乾涸的愛火花，還是成為摧毀關係的導火線？