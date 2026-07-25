《給阿嬷的情書》前作香港上映　《帶你去見我媽》追溯家人三部曲

電影《給阿嬷的情書》在內地爆出20億票房奇蹟，香港也過千萬，力證真摯情感，足令人感動入場細味。導演藍鴻春亦因而聲名大噪，事實上《給阿嬷的情書》是導演「家人三部曲」第三章，令觀眾紛紛想知到底前兩回又是甚麼境況。香港便於8月6日上映其第二章《帶你去見我媽》，電影講述一個潮汕男孩與一個杭州女孩決定要結婚，回家見父母的故事。通過一對戀人的視角，呈現潮汕鄉土濃郁的民俗風情，以及潮汕家庭的愛與羈絆，絕對是跟《給阿嬷的情書》一脈相承。而系列的首部曲為《爸，我一定行的》。

《給阿嬷的情書》導演藍鴻春的「家人三部曲」前作《帶你去見我媽》，將於8月6日香港上映。（《帶你去見我媽》海報）

跟《給阿嬷的情書》一脈相承

作為「家人三部曲」，戲中部分演員確是共用，例如在《給阿嬷的情書》飾演尋找阿公的孫仔鄭潤奇，在《帶你去見我媽》便飾演帶女友見家長的兒子。而《阿嬤》中的飾演鄭木生與葉淑柔之幼子的叔父鄭鵬生，以及飾演在泰國四胞胎父親的李樹浩，也會客串演算命先生。

《帶你去見我媽》，是一個發生在很多普通人家庭的平凡故事，講述了外來媳婦與潮汕媽媽之間，傳統與現代觀念的碰撞。媽媽從反對兒子的戀情，到為愛改變自己，克服偏見，最終接納了「外地、離過婚」的媳婦。影片的英文片名為《BACK TO LOVE》，也即是強調真愛至上。愛，是婚姻關係、家庭關係最本源的回歸，這個簡單的故事背後，更多投射的是對當下價值觀念的辯證思考。

在《給阿嬷的情書》飾演尋找阿公的孫仔鄭潤奇，在《帶你去見我媽》便飾演帶女友見家長的兒子。（《帶你去見我媽》劇照）

在傳統家庭長大，儀式不再是門面的感受，是要實實在在做到。（《帶你去見我媽》劇照）

離婚女子走進傳統家族做媳婦

故事的女主角靜姍有過一段失敗的婚姻，男主角澤凱是完全不在意的，就如同現在很多大城市，大家對離婚越來越司空見慣，有很多年輕人對離婚的認知，已經很理性，更科學客觀地看待，在女性獨立思潮方興未艾的當下，一個勇敢走出失敗婚姻追求幸福的女孩，正被越來越多人理解和祝福；但男主角的媽媽，是傳統價值觀保留比較完整的一代，對離婚女孩的看法，是帶著極強的有色眼鏡的，這樣一個故事，探討的正是當下兩代價值觀的衝突如何化解。

故事的女主角靜姍有過一段失敗的婚姻，縱使男主角不介意，但要面對奶奶一關。（《帶你去見我媽》劇照）

潮汕是中國傳統文化保留得最為完整的地區之一。傳統，是一個雙性的詞，往褒的講，有對禮俗孝悌的恪守；往貶的講，有對封建迷信的盲目擁抱。故事的男主角澤凱，就是從這裏出生長大，走向外面世界的男孩，大城市的紛繁開放，必然衝擊並改變了他的價值觀；但從小在潮汕耳濡目染的傳統薰陶，又是澤凱不可能徹底忘卻的，他對家庭有一種極強的責任感，對父母盡孝悌之道，在他心中是排在第一位的，當澤凱所深愛的女孩靜姍，不被母親所接受的時候，澤凱內心要經歷的痛苦掙扎，遠遠強烈於一個在大城市長大的孩子。