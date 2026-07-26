浪花男女｜DJ Cantopop Party　魏浚笙跟粉絲淺水灣狂歡

全新盛夏衝浪輕喜劇《浪花男女》將於8月在香港上映。日前魏浚笙、楊偲泳、朱鑑然和周漢寧現身淺水灣「Soho Beach Club at The Pulse」，出席「《浪花男女》Beach Club DJ Cantopop Party」，與現場嘉賓分享電影創作、角色特色，以及拍攝尾波衝浪場面的難忘經歷，為電影宣傳正式揭開序幕。

《浪花男女》由魏浚笙、楊偲泳領銜主演，朱鑑然、周漢寧主演。（許育民 攝）

《浪花男女》由翁子光監製，馮志強原創故事、編劇及執導，魏浚笙、楊偲泳領銜主演，朱鑑然、周漢寧、李健宏（KB）、鄧麗英、陳楨怡、周家怡、朱栢謙、余曉彤及岑樂怡主演。是首部以Wakesurf為題的香港電影，以衝浪風波帶出網絡公審議題。結合輕喜劇、青春成長及網絡公審元素。故事講述衝浪教練孫漫因網絡謠言遭受公審，而曾製作嘲諷短片的阿川，在得知真相後決定向她學習衝浪，並努力為她平反。電影帶出在網絡跟風批評盛行的年代，人們如何正視錯誤，重新鼓起前行的勇氣。

Cantopop Party環節，魏浚笙Jeffrey與嘉賓近距離互動。（大會提供）

魏浚笙由鍵盤黑粉轉身為平反者

活動上，飾演 Wakesurf 教練孫漫的楊偲泳，分享拍攝連場水上戲及挑戰尾波衝浪的經歷；飾演星級Wakesurf教練阿Joe的朱鑑然，亦談到為角色所作的準備，以及拍攝衝浪場面時的難忘回憶。

飾演「太平洋白鮓王」阿川的魏浚笙，則分享角色由追逐網絡流量、跟風嘲諷他人的鍵盤黑粉，逐步反思自己的行為，並以實際行動彌補過錯的轉變。飾演「瀟灑」的周漢寧亦大談角色的幽默之處，為電影的衝浪及網絡公審主題增添不少輕鬆喜劇元素。

楊偲泳更即場許下諾言，票房過8000萬就跟粉絲玩雙人Wakesurf。（許育民 攝）

主創齊畫浪花祝捷

分享環節後，魏浚笙、楊偲泳、朱鑑然及周漢寧一同進行儀式。眾人一同拿起畫筆在巨型滑浪板上輪流畫上心目中的浪花，寓意電影乘風破浪。完成作品後，一眾主創與巨型滑浪板合照，齊聲預祝《浪花男女》上映後票房大賣。電影活動結束後，現場隨即進入 Cantopop Party 環節。一眾演員繼續留場與嘉賓近距離互動，來賓亦在音樂、飲品及淺水灣海景下，延續盛夏海濱派對的熱鬧氣氛。