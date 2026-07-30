《八仙》狙擊星爺10日大收8億　《功夫女足》預測票房由30億回落

周星馳自編自導電影《功夫女足》，自11/7全國上畫後，至今票房已衝破20億人民幣大關，可喜可賀。而內地的電影購票App，向來都會推測各片的走勢，在《功夫女足》最凌厲時，曾被預測可升至30億。直至一部內地製作的動畫《八仙！》出場，不單打破《功夫女足》連續13天單日票房冠軍寶座，更令預測票房數字有回落趨勢。

《功夫女足》在28/7，上映18日後票房破20億。（網上圖片）

周星馳電影《功夫女足》首日票房大破２億，電影將於8月13日港澳上畫。（《功夫女足》海報）

周星馳自編自導的喜劇新作《功夫女足》，在7月28日，上映第18日，票房衝破20億人民幣，超越同期的話題作《給阿嬤的情書》，更是暑期檔首部破20億的電影，今年票房暫列第二名，同時成為中國影史上，第43部破20億票房的電影。而電影將於8月13日在香港及澳門上映。

《八仙！》是一部中國神話題材喜劇動畫電影，以中國民間「八仙過海」傳說為藍本，將敘事重心置於八位神仙的凡人階段。（《八仙！》海報）

《功夫女足》勢頭持續，不過直至一部內地製作的動畫《八仙！》出場，其票房一哥之名開始受動搖，首先《八仙！》在上畫第7日，成功打破《功夫女足》連續13天單日票房冠軍寶座，而至今票房更已高達9億人民幣，氣勢如虹。

《八仙！》在上畫第7日，成功打破《功夫女足》連續13天單日票房冠軍寶座，而至今票房更已高達9億人民幣。（網頁截圖）

與此同時，由於《蜘蛛俠︰英雄重生》在29/7中國率先上畫，在兩部電影夾攻下，直接影響《功夫女足》預測票房的走勢，由最初的30億回落25至26億。這部《八仙！》是一部中國神話題材喜劇動畫電影，以中國民間「八仙過海」傳說為藍本，將敘事重心置於八位神仙的凡人階段，由牟正洋自編自導，於2026年7月18日在中國大陸正式上映，有消息指電影會在8月中港澳同步上映。

《功夫女足》最新的預測票房為25.8億人民幣。（網頁截圖）