蜘蛛俠英雄重生｜導演澄清成家班沒參與 真打呈現另類打鬥風格
撰文：關穎賢
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由Marvel Studios與Sony Pictures聯手打造的《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）上映不足一周狂收 3.6 億美元（約28億港元），除了票房節節上升，亦贏盡口碑。大批影迷都大讚劇情刻劃細膩，動作及打鬥場面都令人眼前一亮，一直有指劇組邀請了成家班擔任動作指導，不過導演Destin Daniel Cretton接受訪問時，澄清成家班沒有參與，但成龍確實有專程飛到倫敦探班。
導演澄清成家班沒參與動作指導
導演Destin Daniel Cretton昨日接受《The Wrap》訪問時，透露成家班實際上並沒有參與《蜘蛛俠：英雄重生》的製作，但成龍本人確實有親自去片場探過班。而電影的動作指導由Peng Zhang（張鵬）擔任，他早期曾擔任成龍的替身，亦師承已故的特技演員暨武術指導成家班第四代成員Bradley James Allan。Cretton表示所指導的《尚氣與十環幫傳奇》同時是Allan的遺作，可能是總總關係才導致外界誤解。
另外，電影中大量動作及打鬥場面大部分都是實拍，主角湯賀蘭亦吊威也呈現連串高難度動作及埋身肉搏場面，捨棄過往依靠大量特效堆砌的誇張畫面，扎實的真打肉搏帶出耳目一新的打鬥風格，獲得影迷一致好評。