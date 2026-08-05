蜘蛛俠英雄重生｜導演澄清成家班沒參與　真打呈現另類打鬥風格

由Marvel Studios與Sony Pictures聯手打造的《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）上映不足一周狂收 3.6 億美元（約28億港元），除了票房節節上升，亦贏盡口碑。大批影迷都大讚劇情刻劃細膩，動作及打鬥場面都令人眼前一亮，一直有指劇組邀請了成家班擔任動作指導，不過導演Destin Daniel Cretton接受訪問時，澄清成家班沒有參與，但成龍確實有專程飛到倫敦探班。

《蜘蛛俠：英雄重生》於 7 月 30 日震撼獻映後橫掃全港澳大銀幕！電影上映以來，不但榮登北美史上開畫票房No.1，截至 8 月 2 日（開畫第四天），港澳累計總票房已強勢衝破4000多萬港元！（《蜘蛛俠：英雄重生》海報）

導演澄清成家班沒參與動作指導

導演Destin Daniel Cretton昨日接受《The Wrap》訪問時，透露成家班實際上並沒有參與《蜘蛛俠：英雄重生》的製作，但成龍本人確實有親自去片場探過班。而電影的動作指導由Peng Zhang（張鵬）擔任，他早期曾擔任成龍的替身，亦師承已故的特技演員暨武術指導成家班第四代成員Bradley James Allan。Cretton表示所指導的《尚氣與十環幫傳奇》同時是Allan的遺作，可能是總總關係才導致外界誤解。

導演Destin Daniel Cretton澄清成家班沒參與動作指導。（IG圖片）

另外，電影中大量動作及打鬥場面大部分都是實拍，主角湯賀蘭亦吊威也呈現連串高難度動作及埋身肉搏場面，捨棄過往依靠大量特效堆砌的誇張畫面，扎實的真打肉搏帶出耳目一新的打鬥風格，獲得影迷一致好評。

電影中大量動作及打鬥場面大部分都是實拍完成。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

今次《蜘蛛俠：英雄重生》的動作指導由張鵬（Peng Zhang）擔任，他早期曾擔任成龍的替身，現時活躍於國際影壇，擔任過多部大片的動作指導、武術指導及副導演。(IG圖片)