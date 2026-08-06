黎彼得離世｜《唐伯虎》演華府老師　跟周星馳背詩踩界唔過電檢

殿堂級填詞人兼演員黎彼得（Peter），今日（5/8）傳來因病離世，享年76歲。據悉他近年身體已亮紅燈，今年3月時中風後亦一直臥床。黎彼得除了是著名填詞人，亦是首出色的演員，雖然在影視作品中多以客串或配角身份登場，但往往演活市井之徒，其中在《小男人周記》（1989年）電影系列中就飾演大古惑，而最為後輩記得，相信是在《逃學威龍》（1991年）及《唐伯虎點秋香》（1993年）的演出。

殿堂級填詞人兼演員黎彼得（Peter），今日（5/8）傳來因病離世，享年76歲。(資料圖片)

《小男人周記》系列中「大古惑」

黎彼得填詞的作品，充滿市井和貼地風味，同樣，他在演出時亦融入該特質，縱使戲份不多，但往往可精準掌握其喜劇節奏，與獨特的草根氣質。在 《小男人周記》系列中，他飾演的「大古惑」，是主角阿寬（鄭丹瑞 飾）的死黨兼同事，百分百一位「最佳損友」，為人世故、走精面、好色，但對朋友就夠晒義氣。他與鄭丹瑞、陳欣健等人，在八、九十年代率先演活那種Men's Talk文化。

黎彼得在 《小男人周記》系列中飾演的「大古惑」，是主角阿寬（鄭丹瑞 飾）的死黨兼同事，百分百一位「最佳損友」。（《小男人周記》劇照）

《逃學威龍》臥底王Sir

至於在《逃學威龍》中，飾演「臥底王Sir」，是曹達華（吳孟達 飾）的朋友兼警界同僚，不幸的是，二人聚會時撞上黑幫大佬「大飛」（張耀揚 飾）及其手下。王Sir的臥底身份當場被識破，大飛在廁所將他殘忍地活活掐死。

黎彼得在《逃學威龍》中，飾演「臥底王Sir」，是曹達華（吳孟達 飾）的朋友兼警界同僚。（《逃學威龍》劇照）

《唐伯虎點秋香》社團用語太敏感

去到《唐伯虎點秋香》（1993年）中，黎彼得飾演華太師府的「首席西賓」（私塾老師）。因唐伯虎（周星馳 飾）化名華安進入華府後，有出色表現，直接威脅到其教席，於是先是口頭較勁，並響朵，甚麼「手執一把扇」，以及「雙花齊眉棍」，隨後再脫掉外衣、露出滿身刺青，揮舞大刀背出社團詩句︰「我左青龍，右白虎，老牛在腰間，龍頭在胸口，人擋殺人，佛擋殺佛！」

黎彼得飾演華太師府的「首席西賓」（私塾老師）。（《唐伯虎點秋香》影片截圖）

唐伯虎（周星馳 飾）化名華安進入華府後，有出色表現，直接威脅到其教席，於是先是口頭較勁並響朵，甚麼「手執一把扇」，以及「雙花齊眉棍」。（《唐伯虎點秋香》影片截圖）

唐伯虎（周星馳 飾）化名華安進入華府後，有出色表現，直接威脅到其教席，於是先是口頭較勁並響朵，甚麼「手執一把扇」，以及「雙花齊眉棍」。（《唐伯虎點秋香》影片截圖）

原來呢段對話，曾經不獲電檢批准，要稍作修改。兩年前，《唐伯虎點秋香》的編劇谷德昭，曾在IG上分享這段小插曲，原來以往有關部門，對黑社會術語都睇得非常緊，「仲記得當年《唐伯虎》呢一場嘅對白香港送審唔批，搞到要上門解釋，拍攝劇本係我寫嘅，我唔係黑社會，亦冇引經據典，一切都係道聽途說之後二次純創作，又點會係黑社會術語。不過審批員都有佢嘅Point，佢話周嘅電影多人睇、影響力強，所以要揸緊啲。來來回回拉扯一輪，終於每句執啲，例如『大紅棍』改做『齊眉棍』……」

此外，有傳黎彼得拍這一幕時，因要畫全背的龍虎紋身，他足足在片場倒模和繪畫了兩個小時，最後更要洗足一個星期才完全洗掉。