小虫蟲大冒險｜《麥兜故事》袁建滔新作　零對白創作投入昆蟲世界

導演袁建滔，曾憑2001年的《麥兜故事》，曾奪得有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展最高榮譽「最佳電影獎」（水晶獎）。今年，袁建滔嘗試將香港動畫帶進另一領域，製作出動畫《小虫蟲大冒險 A Mighty Adventure》，融合個人累積多年的真人電影導演經驗，與深厚的動畫製作功力，將真人實景與電腦動畫自然結合，帶來一場驚險刺激的歷險旅程，描繪那些現實中，幾乎不會被人察覺的小生命世界。（8月22日）

故事講一隻小小的草蜢，遇上一位新朋友小蜘蛛，並對一隻美麗的蝴蝶一見傾心，一個跨物種的愛情故事。(《小虫蟲大冒險》劇照 )

戲中會善用昆蟲與生俱來的本領，化作克服重重難關、踏上歸途的關鍵力量。(《小虫蟲大冒險》劇照 )

袁建滔表示拍攝《小虫蟲大冒險》，最難解決是資金問題，最終在歷時多年下，成功整合台灣及馬來西亞等地的資源，最終完成他形容為「棺材釘釘下去後的復活」之作。（電影公司提供）

《小虫蟲大冒險》的故事由森林開始。一隻小小的草蜢遇上一位新朋友——一隻小蜘蛛——並對一隻美麗的蝴蝶一見傾心。然而，草蜢和蝴蝶卻突然被人類用捕蟲網捉走，帶到陌生的大城市。勇敢的小蜘蛛決心一路追隨，只為把牠們帶回家。

用昆蟲做主角並非新鮮事，但袁建滔挑戰自己的，是全片近乎零對白。他從默片時代汲取靈感，以純粹的動作與畫面推進故事。全片除了少量在背景中，出現模糊人類的對話外，其餘就是要大家靜心欣賞昆蟲們的一舉一動。他並善用昆蟲與生俱來的本領，化作克服重重難關、踏上歸途的關鍵力量。角色設計雖比真實昆蟲更富表情，卻始終保留牠們作為昆蟲的本質。

袁建滔希望大家看畢電影後，或許會重新思考，我們平常如何看待那些微不足道的小生命與小事物。(《小虫蟲大冒險》劇照 )

角色設計雖比真實昆蟲更富表情，卻始終保留牠們作為昆蟲的本質。(《小虫蟲大冒險》劇照 )

《小虫蟲大冒險》全片長僅77分鐘，卻比不少長達兩小時的荷里活動畫更令人屏息。正如片名所示，這群微小英雄必須在龐大的城市中奮力求生。袁建滔巧妙地把日常生活中看似平凡的物件——例如滿溢的水煲、機械人吸塵機，以及一群小鳥——轉化成危機四伏的巨大障礙，令主角們一次又一次陷入驚險處境。電影固然適合一家大小欣賞，但其緊湊刺激的歷險與細膩的視覺設計，同樣足以令任何年齡的觀眾全程投入。看畢電影後，或許也會重新思考：我們平常如何看待那些微不足道的小生命與小事物。

袁建滔巧妙地把日常生活中看似平凡的物件，如滿溢的水煲、機械人吸塵機，以及一群小鳥，轉化成危機四伏的巨大障礙，令主角們一次又一次陷入驚險處境。(《小虫蟲大冒險》劇照 )

《小虫蟲大冒險 A Mighty Adventure》同時象徵香港電影人跨越地域合作的新篇章。在香港電影融資日益困難的今天，袁建滔歷時多年，成功整合台灣及馬來西亞等地的資源，最終完成他形容為「棺材釘釘下去後的復活」之作。憑藉對電影的熱愛與堅持，這部作品的製作過程本身，便已是一場精彩非凡的冒險。