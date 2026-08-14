林迪安爆《無間道》「傻強」原定是他　揭辭演推薦杜汶澤背後原因

現年64歲的林迪安，是香港資深武術指導，曾多次獲提名香港電影金像獎及台灣金馬獎「最佳動作設計」。他自90年代開始跟隨程小東工作，幕前幕後都算吃得開，除了在《中華英雄》飾演「鬼僕」一角，亦曾參演《百變星君》、《整蠱專家》、《古惑仔之人在江湖》及《無間道》等電影。踏入2000年代，林迪安更一度前往荷里活發展，曾為《22世紀殺人網絡》（Matrix）及《蜘蛛俠2》等電影擔任武術指導。近年，他持續活躍，不僅執導電視劇《黑金風暴》，亦為電影《危機航線》擔任武指。而除了幕後工作，林迪安也是香港明星足球隊一員，經常隨隊四處征戰；最近，他更緊貼潮流進駐小紅書，拍片與網民分享昔日拍攝往事，首集即以《無間道》打頭陣，親自揭開當年辭演「傻強」一角的背後原因。

林迪安是香港著名武術指導。（陳順禎攝）

當年林迪安帶同全家一同前往美國開工拍《蜘蛛俠2》。（網上圖片）

林迪安女兒是聲夢歌手林沚羿（Venus），父女感情要好。

林迪安（前左4）是明星足球隊成員之一。（小紅書）

大讚《無間道》劇本完整

在電影《無間道》中飾演迪比亞路 (迪路）的林迪安，在影片中回憶道，他才是電影《無間道》中，原裝的「傻強」。林迪安透露當年剛拍完荷里活電影《黑客帝國3：矩陣革命》（The Matrix Revolutions）及《以毒攻毒》（Exit Wounds），返回香港後便接到導演劉偉強的電話：「劉偉強打給我說：『喂，上來公司聊一下。』接著，一上去劉偉強就扔個劇本出來，『喂，看一下，開工啊，你演傻強啦你把武術指導也做啦！』」

林迪安近日拍片，稱他是電影《無間道》原裝的傻強。（小紅書截圖）

林迪安稱當時看了《無間道》劇本，已經知道誰演「傻強」誰會紅。（小紅書截圖）

後來林迪安飾演「迪路」一角，同樣經典。（電影截圖）

林迪安接過劇本回家看，大讚《無間道》的劇本極為完整：「這是我拍港產片以來，未試過有一部劇本，我是看完才放手的！真的好看，是追着看，我覺得這個劇本是唯一一個又完整又好看的劇本，而且現在你看上映的改動是很少的，本身的劇本就很完整。」

林迪安憶述當時與劉偉強談劇本時的情景。（小紅書截圖）

林迪安稱當時被《無間道》劇本吸引住。（小紅書截圖）

辭演「傻強」 親自推杜汶澤接棒

林迪安表示，當看完劇本後，腦子裡第一時間就注意到「傻強」這個角色：「我就知道傻強這個角色，誰演誰紅，一定紅的！但我自己呢，就是喜歡做幕後，喜歡那種滿足感。而且我也有一點點自知之明，如果我做演員的話，你能走得多遠？應該都不會走得很遠。我立刻打給他（劉偉強）：『我不做傻強。』」

林迪安自言更喜歡當幕後的滿足感。（小紅書截圖）

林迪安自言有自知之明，知道如果做演員，走得路不會很遠。（小紅書截圖）

林迪安稱劉偉強當時感到疑惑，並反問他：「你不做傻強做什麼？你不就是傻強嗎？」林迪安笑言，因為自己在電影《古惑仔之人在江湖》中的確飾演過「傻強」一角，所以劉偉強一直覺得他是「原裝正版傻強」，便順理成章把《無間道》的傻強交由他演出。但林迪安堅持婉拒，並向劉偉強推薦杜汶澤：「我說不行，傻強這個角色一定要找一個演員做，阿澤（杜汶澤）是一個演員，我覺得他是OK的，給他演啦！所以我給了阿澤去做，是我給他做的。」

林迪安親自向劉偉強辭演「傻強」一角。（小紅書截圖）

林迪安稱因為他在電影《古惑仔之人在江湖》中的確飾演過「傻強」一角，所以劉偉強一直認定他是「原裝正版傻強」。（小紅書截圖）

辭演爆紅角色零後悔：聰明係能力，捨得係智慧

被問到辭演一個「紅硬」的角色會否感到後悔？林迪安堅定地表示：「我真的沒後悔過。我不是不想火，但是我怕我自己火了，兩三年演員生涯之後，就沒有了，沒有武術指導做了，可能斷層，或者怎麼樣。」

林迪安向劉偉強推薦杜汶澤飾演「傻強」。（小紅書截圖）

林迪安深明在娛樂圈「你想得到一些，就要失去一些」。（小紅書截圖）

林迪安也深明娛樂圈的「遊戲規則」，他表示：「你想得到一些，就要失去一些。我放棄了做傻強的機會，但我保住了自己最喜歡的幕後事業。我現在不就挺好的，我自己有喜歡的東西，我又拍《蜘蛛俠》，荷里活片我都拍了十部八部。經歷了很多事情，我的人生對我自己來說，我是覺得不枉此生的。聰明是能力，但捨得是智慧。我經常跟人講，做這行這麼多年，我學到最大的東西就是，你不可能什麼都想要，你想要幕後的長久，就要捨得台前的風光。你說我傻也好，精也好，但我現在65歲還有工開，還在片場做著自己喜歡的事，我覺得這個就是答案。」

林迪安直言雖然放棄了做傻強的機會，但卻保住了自己最喜歡的幕後事業。（小紅書截圖）

林迪安自覺不枉此生。（小紅書截圖）

曾入獄十星期

林迪安演藝生涯多姿多彩，私下的林迪安亦有過一段相當「精彩」的經歷，1997年他到機場為妻子送機，因捨不得妻兒離開、多一點見面相聚的時間，竟虛報飛機上有炸彈令航班延誤，驚動警察到場調查，最後林迪安被控浪費警力判入獄十星期。