奪命狂呼、Heroes女星Hayden Panettiere離世　曾揭荷里活潛規則

曾演出《奪命狂呼》（Scream）系列及《英雄》（Heroes）等電影的美籍女星希丹潘尼蒂亞（又譯「海頓潘妮蒂爾」 / Hayden Panettiere）突傳離世噩耗，終年36歲，詳細死因尚未公開。希丹潘尼蒂亞曾於2026年5月出版自傳《This Is Me: A Reckoning》，書中勇敢揭露極早成名後帶來的代價，以及曾遭圈內好友陷害、險被逼與著名男星發生成人交易等等荷里活黑暗面，未料自傳出版不久即離世，事件震驚全球影迷。



美籍女星希丹潘尼蒂亞（Hayden Panettiere）於今日（8月17日）突傳離世噩耗，終年36歲。（IG@haydenpanettiere）

希丹潘尼蒂亞（Hayden Panettiere）經典角色與演藝生涯

希丹潘尼蒂亞是童星出身，9歲時已為迪士尼Pixar動畫《蟲蟲特工隊》（A Bug's Life）雅婷公主（Atta）配音，2006年在美劇《英雄》（Heroes）中飾演擁有自癒能力的啦啦隊長克萊兒（Claire），憑金句「Save the cheerleader, save the world」（拯救啦啦隊長，拯救世界）而迅速走紅，隨後她參演美劇《紐斯威爾》（Nashville）兩度獲金球獎提名，並在恐怖電影《奪命狂呼》系列飾演強悍的FBI探員的柯比。

2006年Hayden Panettiere在美劇《英雄》（Heroes）中飾演啦啦隊長克萊兒（Claire）。（《英雄》劇照）

Hayden Panettiere坦承藥物成癮 承受產後抑鬱與喪弟之痛

極早成名帶來的不僅是名利，還有巨星光環下的沉重壓力與無孔不入的狗仔隊緊貼跟蹤。希丹潘尼蒂亞曾坦言，自己在青少年時期便因工作環境接觸到酒精與藥物，隨後陷入長達數年的成癮困境。

希丹潘尼蒂亞坦言年少時期便因工作環境接觸到酒精與藥物，隨後陷入長達數年的成癮困境。（IG@haydenpanettiere）

除了酒精與藥物成癮問題，希丹潘尼蒂亞在誕下女兒後更遭受嚴重產後抑鬱症困擾，一度不得不暫停演藝事業。至2023年，她的弟弟贊森潘尼蒂亞（Jansen Panettiere）在28歲時因突發心臟病猝逝，更給了她致命打擊。

希丹潘尼蒂亞的弟弟贊森潘尼蒂亞（Jansen Panettiere）在28歲時因突發心臟病猝逝。（IG@haydenpanettiere）

自傳成遺作《This Is Me》 揭荷里活潛規則

希丹潘尼蒂亞在2026年5月出版的自傳《This Is Me: A Reckoning》中，首度揭露18歲時在法國南部一艘豪華遊艇上的驚悚經歷：當時一名信任的圈內女好友將她帶入密室船艙反鎖，房內一名著名男星正全裸躺在床上，該好友更向她低語「要妳跟他上床」。

希丹潘尼蒂亞於今年5月出版個人自傳《This Is Me: A Reckoning》。（IG@haydenpanettiere）

希丹潘尼蒂亞於自傳《This Is Me: A Reckoning》中首度揭露18歲時在法國南部一艘豪華遊艇上的驚悚經歷：當時一名信任的圈內女好友將她帶入密室船艙反鎖，房內一名著名男星正全裸躺在床上，該好友更向她低語「要妳跟他上床」。（IG@haydenpanettiere）

希丹潘尼蒂亞憑本能拒絕並奮力衝出房間，然後在船艙各處躲藏，直到遊艇靠岸才得以逃離。她透露該男星是「30多歲的著名英國創作男歌手」，並痛斥閨密將她當成高級應召女郎送給對方。遺憾的是，希丹潘尼蒂亞勇敢揭露行業潛規則後，在距離37歲生日僅差5天之際卻猝逝，留下無限唏噓。