魔盜王｜尊尼特普有望再演傑克船長　導演爆《加勒比海盜6》計劃

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）有望重返「魔盜王」（又名《加勒比海盜》）（Pirates of the Caribbean）系列！



現年63歲的他自2017年最後一次演出傑克船長（Captain Jack Sparrow）後，近10年再傳回歸消息。系列製片傑瑞布洛克海默近日證實，片商目前正與尊尼特普洽談《加勒比海盜6》，同時劇本也正在開發中。

尊尼特普在《加勒比海盜》中的傑克船長造型最深入民心。（劇照）

更多尊尼特普（Johnny Depp）相片及《加勒比海盜》劇照：

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布洛克海默在D23活動接受「Deadline Hollywood」訪問時透露：

我們正在和Johnny Depp洽談，也正在製作劇本，希望能夠完成這部電影。

雖然目前尚未正式簽約，但製片親口證實雙方正在接觸，讓影迷再度燃起傑克船長回歸的期待。

尊尼特普自2003年首度演出《魔盜王決戰鬼盜船》（Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl）後，便靠著造型獨特、個性瘋癲的傑克船長一角紅遍全球，之後陸續出演《加勒比海盜：決戰魔盜王》（Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest）、《加勒比海盜：魔盜王終極之戰》（Pirates of the Caribbean: At World's End）、《加勒比海盜：魔盜狂潮》（Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides）、《加勒比海盜：惡靈啟航》（Pirates of the Caribbean：Dead Men Tell No Tales），成為影史最具代表性的電影角色之一。

據報導，《加勒比海盜6》目前規劃將由瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演新的主角，而尊尼特普若確定回歸，傑克船長將以配角身分登場。這也意味著系列可能在保留經典角色的同時，交棒給新一代主角。

除了尊尼特普與瑪歌羅比外，「魔盜王」系列過去還曾集結奧蘭度布林（Orlando Bloom）、姬拉麗莉（Keira Knightley）、謝菲路殊（Geoffrey Rush）及凱文麥克納利（Kevin R. McNally）等大咖演員，不過目前尚未公布第六集其他演員是否回歸。

尊尼特普近年淡出荷里活主流製作，如今也正準備展開大銀幕復出。他即將主演電影《Ebenezer》，改編自查理斯狄更斯（Charles Dickens）經典小說《聖誕頌歌》（A Christmas Carol），在片中飾演吝嗇鬼史古基（Ebenezer Scrooge）。

《Ebenezer》卡司同樣星光熠熠，包括伊恩麥基倫（Ian McKellen）、魯拔格連特（Rupert Grint）、黛絲烈尼（Daisy Ridley）、安哲雅麗絲布洛（Andrea Riseborough）及森加芬（Sam Claflin），由泰维斯特（Ti West）執導，預計11月12日在戲院上映。

尊尼特普近年事業曾因與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司受到重大影響。當年赫德在「華盛頓郵報」發表文章，描述自己是家暴受害者，雖然文章並未點名特普，但特普隨後提告誹謗，赫德也反告。

2022年陪審團最終判決大部分有利於特普，判赫德須支付1500萬美元（約1.2億港元）賠償；赫德則在其中一項反訴中勝訴，獲得200萬美元（約1600萬港元）賠償。

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