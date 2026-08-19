破浪男女｜朱鑑然親回緋聞「邊個？唔識」　終承認是了解中對象

由魏浚笙（Jeffrey）、楊偲泳（Renci）、朱鑑然、周漢寧、麗英主演，馮志強導演的電影《浪花男女》， 昨晚(18/8)舉行首映禮。Jeffrey就自爆與Renci拍雙人Wakesurf一幕最難忘，因為在失平衡跌落水時，Jeffrey聽取Renci意見，大力踢走塊板，結果就用力過度，成塊板撞落Renci度，令Jeffrey笑言︰「都係唔好聽晒女人話。」

電影《浪花男女》三位主角，楊偲泳、魏浚笙及朱鑑然。（葉志明 攝）

朱鑑然在戲中飾演較為輕佻搞笑的Joe神，他笑指似自己真實性格。（葉志明 攝）

另外當電影在水上開工時，Renci平時被叫開對方做Jeffrey，但去到船上就要改口做「阿笙」。Renci︰「因為船上的浪聲及摩打聲太嘈，『Jeffrey』發音未夠響，叫極都聽唔到，於是要改口做『阿笙』。」問到朱鑑然拍攝時可有受傷，他就笑指與麗英同場時，被對方的高分貝聲線震穿耳膜，受內傷。

近日，朱鑑然被《東周刊》爆料有新女伴，是一位貌似林憶蓮、裝扮性感的索女，仲影到二人拍拖睇寵物。事後朱鑑然就在雜誌的官方帖文上留言︰「邊個？唔識」同公司兄弟胡子彤、吳肇軒、林家熙（Locker）亦跟足隊形，齊齊留言︰「邊個？唔識」

朱鑑然起初聽見緋聞，都搞笑地扮聽唔明。（葉志明 攝）

朱鑑然最終亦承認對方是了解中的對象。（葉志明 攝）

朱鑑然以「邊個？唔識」作回應後，三位兄弟胡子彤、林家熙及吳肇軒都跟足隊形，一齊留言。（網上圖片）

就算來到首映，兜口兜面問朱仔有甚麼回應，都繼續扮無知︰「咩雜誌呀？邊度呀！應該唔係我。」至於點解要親自留言，朱鑑然︰「幾得意吖，呢啲Post都要支持下！電影都要支持！媒體又支持下！」記者追問現在時否仍然單身？「你好想知？而家三生呀（加埋身邊Jeffrey 及Renci），三生有幸呀！」最後朱鑑然都表示︰「之前我都有回應過，都是了解中的對象，兩個人的事都係有番啲私隱好啲。」不過今日首映就未有邀請對方出席。