專訪｜《正義聯盟導演版》長達四小時　薩克薛達話睇到呢度可以停

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-26 15:00

《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）導演薩克、製片妻子Deborah接受聯合報採訪，提到4年前因女兒Autumn輕生離世，臨時辭退，換人執導，直到今年才終以完整面貌呈現：「當初很難熬，心理健康真的很重要，我們很努力撐過來了」，更以「超人」、「鋼骨」兩位英雄的重生做比喻，希望受挫或悲傷的人們不要放棄希望，幸福總會到來。

薩克認為，完成這部電影，就是一趟救贖之旅：「真的很感謝粉絲支持，還有人買飛機上的宣傳廣告為我們打氣，沒有你們就沒有這部電影」，他還在電影裡附上「預防自殺協會」的網址，是他對所有影迷的回饋，希望讓更多抑鬱症患者方便接受協助。

由於電影長達四小時，薩克特此安排七個章節：「看到第四個章節『國王人馬』時，可以休息一下，此後的重點是英雄集結」，如果無法一次看完，就慢慢分段品嘗，就像在看一本書一樣。

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四年前的戲院版《正義聯盟》，由《復仇者聯盟》導演Joss Whedon接續執導，評價、票房都不佳，提到該版，薩克提到自己並未看過前版的原因：「我陪伴這些角色已有近10年的光陰，換別人來拍，有些不習慣」。但他一度很好奇院線版，卻被「天能」導演克里斯多夫諾蘭勸退：「他可能怕我們傷心」。

薩克薛達曾拍過經典超級英雄電影《保衛奇俠》（Watchmen），後來又拍了多部DC英雄電影，被問最愛的超級英雄，他立刻回答「鋼骨」：「鋼骨重視他的家人，即便他們曾有過爭執，但仍深愛彼此，他是我投注最多情感的角色」，Deborah則說「神奇女俠」：「我沒看過漫畫，但我覺得她的精神非常偉大」。

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