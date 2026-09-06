《媽樣年華》上映在即爆侵權爭議　KITKAT長文炮轟：完全冇授權過

由周家怡、金燕玲及楊雅文（泰妹）主演、陳心遙監製、新晉導演胡翠兒執導的港產新片《媽樣年華》，即將於10月23日上映。豈料上映在即，竟爆出侵權疑雲！模特兒兼插畫家KITKAT近日在社交媒體發聲明開火，指控該片在未有通知及授權下擅自使用其照片，引發全網關注！



電影《媽樣年華》上映在即爆出侵權疑雲！（IG@birdofparadise.film）

模特兒、插畫家KITKAT。（IG@kitkat_is_famous2）

最新預告驚爆侵權疑雲

KITKAT在聲明中透露，昨晚收到大量粉絲訊息及標記，才驚覺自己的寫真照竟然登上了《媽樣年華》最新預告，令她大感震驚。她強調：「事前我以及日本經紀公司完全沒有收到任何通知，亦未授權相關使用。」雖然製作方一度聲稱照片是由一間她「從未合作過的公司 Jdaily」於兩年前授權，但KITKAT當即強硬打臉，嚴正澄清兩年前自己根本沒有在香港簽署任何公司或授權合約，痛批今次完全是製作方在未仔細查證版權與合作關係下造成的嚴重疏忽！

KITKAT寫真照登上了《媽樣年華》最新預告。（IG@kitkat_is_famous2）

導演主動聯絡道歉

事件曝光後，《媽樣年華》導演已主動聯絡KITKAT誠懇致歉「撲火」，承諾會在電影正式上映時，於片尾補回KITKAT本人及日本公司攝影師的名字。KITKAT在文中感謝粉絲第一時間通知及關心，並表示：「希望今次事件告一段落，亦希望各製作方未來在作品版權審查上能更加嚴謹同尊重創作者。」

導演主動聯絡道歉。（IG截圖）

KITKAT近年攻日發展

身兼模特兒與多媒體藝術家的KITKAT，身高1米53，以一頭清爽短髮與極致豐滿的火辣身材突圍而出，獲網民及媒體封為「兇猛藝術家」、「香港乳神」。她近年簽約日本模特兒公司，推出《東京秘密旅行》等多部大尺度個人寫真集及Blu-ray，成功開拓日本寫真市場，社交平台追蹤者眾多。

KITKAT近年攻日發展。（IG@kitkat_is_famous2）

以一頭清爽短髮與極致豐滿的火辣身材突圍而出。（IG@kitkat_is_famous2）