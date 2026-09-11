韓國製造第二季開播｜小學生唔識玄彬　遞上手機要求做臨時攝影師

Disney+ 重磅韓劇《韓國製造》第二季今日終於開播！第一季除了創下 2025年Disney+ 亞太區首播觀看次數冠軍，更橫掃多個影視大奬，玄彬憑此登上百想視帝寶座，第二季更被美國時代雜誌評選為2026年最受期待韓劇之一！

《韓國製造》第二季由上季結局的9年後開始，玄彬飾演的中央情局次長白冀兌站上權力高峰，甚至將毒品網路擴大。（《韓國製造》第二季劇照）

鄭雨盛飾演的檢察官張健榮出獄後以聯合搜查本部特任顧問身分回歸，私仇摻雜的他更漸漸黑化。（《韓國製造》第二季劇照）

萬眾期待的第二季故事由上季結局的9年後開始，玄彬飾演的中央情局次長白冀兌站上權力高峰，甚至將毒品網路擴大！而鄭雨盛飾演的檢察官張健榮出獄後以聯合搜查本部特任顧問身分回歸，私仇摻雜的他更漸漸黑化，一心想置白冀兌於死地！升級黑化的玄彬和鄭雨盛兩大青龍影帝大鬥演技，延續上季充滿反轉的緊湊劇情。在劇內心狠手辣的玄彬，在戲外卻是超級大暖男，最近更慘被路人當作「工具人」，與劇內的形象超級大反轉！

玄彬與同劇演員禹棹奐出演綜藝節目時於街頭偶遇小學生，誰料小學生在熱情認出禹棹奐、劉在錫、柳演錫後，對一旁的玄彬視若無睹，更順手地將手機遞給他幫忙合照，讓玄彬意外化身「臨時攝影師」！面對突如其來的「路人待遇」，玄彬毫無大明星架子，甚至認真地幫小粉絲們拍照，討喜形象再次圈粉無數！

玄彬與同劇演員禹棹奐出演綜藝節目時於街頭偶遇小學生。（影片截圖）

誰料小學生在熱情認出禹棹奐、劉在錫、柳演錫後，對一旁的玄彬視若無睹，更順手地將手機遞給他幫忙合照，讓玄彬意外化身「臨時攝影師」！（影片截圖）

節目播出後網民紛紛好奇該小學生的母親的反應，之後本人真的在網絡上公開照片，發文表示「知道攝影師的真實身分後，媽媽我…」並附上流淚的表情符號，還幽默地補充：「不過孩子沒有因此被打啦。」網民看到照片後都大讚「玄彬攝影師」很會拍照，看來是妻子孫藝真訓練有素！

日常親民的玄彬，更是顧家好男人！近日有網友分享巧遇兩人與兒子赴日外遊，當孫藝真排隊點餐時，玄彬便站在一旁顧著嬰兒車，盡現「顧家好男人」形象，一家人自然溫馨的相處羨煞旁人。玄彬更曾在綜藝節目上表示：「因為有孩子，所以會努力到任何地方，做更多的事情。」

在日前的記者會上，禹民鎬導演更信心喊話：「第2季比第1季更好看！」更表示第2季的劇情將會更激烈、更緊湊：「如果說第1季是小孩子之間的打架，那麼第2季就是真正的大人之間的戰爭！」就連玄彬亦強勢加持：「第2季比第1季更加深入，大家可以沉浸其中、享受這部作品！」鄭雨盛更表示在劇集完結的時候，觀眾定必會對每個角色產生憐憫之情。

口碑獲獎神劇《韓國製造》第2季將於9月9日播出首兩集，其後逢星期三更新兩集，9月23日大結局，全季共8集。