鄭保瑞與《城寨》班底轉戰科幻　朱栢康擔正視覺媲美《明日戰記》

網絡影片的製作水平日漸提升，並已經做到媲美電影級數。最近一部名為《和平精英︰地鐵逃生》的網片，自9月5日上架後，在內地便掀起話題。這未來科幻作品，由兩屆香港電影金像獎最佳導演鄭保瑞執導，金像獎最佳男配角朱栢康，金像獎最佳新演員胡子彤主演，幕後同樣是金像級班底，不知情的網民看畢預告還以為是即將上映的電影，甚至有《明日戰記》感覺。事實上這原來是一部內地手遊的網絡影片，以作宣傳之用。

這部名為《和平精英︰地鐵逃生》的網片，自9月5日上架後，在內地便掀起話題。（《和平精英︰地鐵逃生》海報）

這條影片由《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞執導。（《和平精英︰地鐵逃生》劇照）

地面充滿輻射要寄居地底

這條影片其實是為手遊《和平精英》地鐵逃生兩周年製作，名為《和平精英︰地鐵逃生》，由鄭保瑞執導，朱栢康、胡子彤主演，是首部手遊作品推出的真人大片，率先在騰訊視頻獨家上架。故事講一個名為蘇爾南的地方，不幸遇上災難級地礦爆炸，散發出大量輻射，令地面已不適合人類居住，而轉居地底，而朱栢康與胡子彤是昔日軍中好友，但因信念殊途，最後更相遇要作個了斷。

朱栢康與胡子彤，在片中本為出生入死的好兄弟。（《和平精英︰地鐵逃生》影片截圖）

在理念不同下，二人開始決裂。（《和平精英︰地鐵逃生》影片截圖）

朱栢康在片中是武器專家，專門為居民改裝武器。（《和平精英︰地鐵逃生》影片截圖）

胡子彤在片中本是失明，戴上朱栢康設計的眼罩後重見天日。（《和平精英︰地鐵逃生》影片截圖）

片中搭建出大型的地下居所，全長約40分鐘的影片，不乏槍戰及打鬥場面。從畫面可見，由服飾、佈景、動作及CG水準，都是電影級數無誤，事實上其班底亦雲集香港影壇精英，除導演及兩位演員，還有美術指導麥國強，是《九龍城寨之圍城》的美術總監，更憑電影奪得第43屆香港電影金像獎最佳美術指導。動作指導黃偉亮，2014年憑《救火英雄》獲得第51屆金馬獎最佳動作設計獎。2023年就憑《明日戰記》贏得香港電影金像獎最佳動作設計獎。還有攝影指導鄭兆強，分別憑《智齒》（2022）、《神探大戰》（2023）及《九龍城寨之圍城》（2025），三奪金像獎最佳攝影，的確是電影級製作。

（《和平精英︰地鐵逃生》影片截圖）