蜘蛛俠英雄重生｜將破《星球大戰》紀錄　湯賀蘭成高票房明星榜首

由 Sony Pictures 及 Marvel Studios 合力製作的的《蜘蛛俠：英雄重生》（SPIDER-MAN™: BRAND NEW DAY）自7月上映至今票房愈戰愈勇，截至昨日北美累積票房已高達9.35億美元（約73億港元），只差149萬美元（約1,162萬港元）便打破《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）保持了11年的北美史上最高票房紀錄。

《蜘蛛俠︰英雄重生》截至昨日北美累積票房已高達9.35億美元（約73億港元），只差149萬美元（約1,162萬港元）便打破《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）保持了11年的北美史上最高票房紀錄。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

湯賀蘭成為最高票房電影明星榜首

另外，同樣由湯賀蘭有份主演的《奧德賽》（Odyssey）亦創出票房佳績，全球累積票房已高達16.8億美元（約131億港元），超越了《侏羅紀世界》（Jurassic World）的16.7億美元（約130億港元）票房舊紀錄，成為環球電影公司開業114年的最高票房電影。《奧德賽》及《蜘蛛俠：英雄重生》破盡紀錄，連帶湯賀蘭個人作品累積票房已升至155億美元（約1,209億港元），正式成為最高票房電影明星之冠。

《奧德賽》亦持久力強勁，不單上周逆向標升，票房反噬《蜘蛛俠︰英雄重生》。（《奧德賽》劇照）

湯賀蘭超越《阿凡達》（Avatar）與《復仇者聯盟》（Avengers）系列美國女星素兒莎丹娜（Zoe Saldana）個人作品累積票房紀錄的154.6億美元（約1,205億港元），成為票房明星榜首。而第三位是美國女星「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），其累積票房高達154億美元（約1,201億港元）。