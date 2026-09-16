Netflix《挑情醜聞》獲評「19禁」　破尺度背後：比18禁更色情？

由孫藝珍、池昌旭與NANA（林珍兒）主演的Netflix原創韓劇《挑情醜聞》（The Scandal）定於9月18日開播。作為「國民女神」孫藝珍產後復出首作，劇集改編自2003年裴勇俊與全度嬿主演的三級片《醜聞：朝鮮男女相悅之事》（Untitled Untold Scandal）。劇集尚未開播已因韓國影像物等級委員會（KMRB）評定為最高級別「19禁」引爆全球話題。不少網民疑問：「19禁」是否比傳統「18禁」更色情？兩者到底有何區別？



Netflix全新韓劇《挑情醜聞》定於9月18日全球獨家首播。（Netflix韓劇《挑情醜聞》宣傳海報）

Netflix全新韓劇《挑情醜聞》定於9月18日全球獨家首播。（IG@netflixkr）

韓國早已取消「18禁」 「19禁」並非代表更色情

大眾常誤以為分級數字愈大代表裸露或暴力程度愈高，甚至認為「19禁」是比「18禁」更極端的分類。事實上，在韓國現行影視分級制度中，「19禁」（청소년관람불가，即未滿19歲不得觀看）已是最高級別。韓國過去確實設有「18禁」，但自2024年5月1日起，當局已正式將最高限制級別調整為「19禁」，現時體制內根本不存在「18禁」這個標籤。

劇集改編自2003年裴勇俊與全度嬿主演的三級片《醜聞：朝鮮男女相悅之事》（Untitled Untold Scandal）（2003年韓國電影《醜聞》宣傳海報）

劇集改編自2003年裴勇俊與全度嬿主演的三級片《醜聞：朝鮮男女相悅之事》（Untitled Untold Scandal）（IG@netflixkr）

大膽親密鏡頭挑戰禮教 《挑情醜聞》獲評「19禁」主因

據KMRB審查標準，評定作品等級時主要考慮七大要素：主題、性與裸露、暴力、恐怖、言語、藥物及模仿危險。當作品在其中一個或多個項目達到顯著的成人導向時，就會被歸類為19禁。

Netflix《挑情醜聞》未開播即獲評19禁限制級。（《挑情醜聞》預告影片截圖）

Netflix韓劇《挑情醜聞》由孫藝珍、池昌旭與Nana（林珍兒）主演。（IG@netflixkr）

《挑情醜聞》原作《危險關係》（Dangerous Liaisons）本身即以權謀、上流社會的情慾博弈與道德禁忌為骨幹。導演鄭址宇曾執導過情慾倫理名作《銀嬌》（A Muse），對成人題材的處理向來極具視覺衝擊力。

《挑情醜聞》原作《危險關係》本身即以權謀、上流社會的情慾博弈與道德禁忌為骨幹。（《挑情醜聞》預告影片截圖）

導演鄭址宇曾執導過情慾倫理名作《銀嬌》（《挑情醜聞》預告影片截圖）

Netflix官方資料顯示，劇中涉及大量複雜的情感糾紛與大膽的親密鏡頭。孫藝珍飾演的「趙氏夫人」與池昌旭飾演的朝鮮第一風流才子「趙元」之間有著深刻的慾望交鋒。因為劇中的性與裸露程度以及對傳統禮教的顛覆性主題，已完全超出青少年適宜觀看的範疇，因此被劃為最高級別的「19禁」。

Netflix官方資料顯示，《挑情醜聞》涉及大量複雜的情感糾紛與大膽的親密鏡頭。（IG@netflixkr）

《挑情醜聞》中孫藝珍飾演的「趙氏夫人」與池昌旭飾演的朝鮮第一風流才子「趙元」之間有著深刻的慾望交鋒。（IG@netflixkr）

等同香港三級片？ 各地分級門檻比對

對於香港及海外華人觀眾而言，各地的成人分級門檻略有不同：

1.韓國「19禁」：未滿19歲（按出生年份計算）禁止觀看。

2.香港「第III級（三級）」：根據《電影檢查條例》，只允許18歲或以上人士觀看。

3.台灣「限制級」：未滿18歲不得觀看。

4.日本「R18+」：未滿18歲禁止觀看。

《挑情醜聞》中孫藝珍飾演的「趙氏夫人」與池昌旭飾演的朝鮮第一風流才子「趙元」之間有著深刻的慾望交鋒。（IG@netflixkr）

香港的電影三級制與台灣限制級，均以18歲為成年分界線。韓國「19禁」在裸露、暴力等尺度標準上，實際對標香港第III級電影或國際R級/NC-17級。兩者唯一差異在於韓國法例按出生年份計算成年門檻（滿19歲），故法定年齡門檻比香港高出一歲，並不代表其畫面比香港三級片更為血腥或色情。