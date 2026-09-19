蘭香如故|譚鬆韻遭陷害慘賣青樓　克制哭戲讚爆：無聲演技教科書

由譚松韻、劉學義領銜主演的內地古裝偶像劇《蘭香如故》迎來劇情新高潮！最新預告片顯示，女主角許蘭香（譚松韻飾）剛脫離奴籍，本以為可迎來平靜生活，卻因奸人嫉妒而遭陷害，被轉賣至青樓，陷入絕境。譚松韻在片段中憑藉極具震撼力的隱忍演技，將角色的無助、恐懼與頑強求生的情緒交織發揮得淋漓盡致，僅靠預告片段便引發全網熱議。



由譚松韻、劉學義領銜主演的內地古裝偶像劇《蘭香如故》迎來劇情新高潮。（微博@電視劇蘭香如故）

許蘭香遭轉賣青樓原因揭秘 國公千金因妒成恨

預告片劇情中許蘭香遭轉賣至青樓，主因是國公千金鄭蔓宜（嘉澤飾）心生妒意。鄭蔓宜傾慕林錦岐（劉學義飾），眼見林錦岐贈送蘭花草給許蘭香，因而視她為眼中釘。為了徹底摧毀許蘭香的名節，鄭蔓宜暗中設局派人將許蘭香迷暈擄走，秘密押往揚州花樓（青樓），意圖斷其後路。

預告片劇情中許蘭香（譚松韻飾）遭轉賣至青樓，主因是國公千金鄭蔓宜（嘉澤飾）心生妒意。（微博@電視劇蘭香如故）

鄭蔓宜傾慕林錦岐（劉學義飾），眼見林錦岐贈送蘭花草予許蘭香，心生妒意，便視她為眼中釘。（《蘭香如故》預告片截圖）

面對突如其來的命運折磨與淒慘處境，譚松韻並未採用誇張的歇斯底里式演繹。預告片中許蘭香身陷無助與絕望，譚松韻不靠台詞堆砌，僅憑細微的肢體與眼神變化，精準演繹身陷絕境的慌亂與無力感。

面對突如其來的命運折磨與淒慘處境，譚松韻並未誇張地大喊大叫或嘶吼咆哮。（《蘭香如故》預告片截圖）

預告片中許蘭香的絕望，不靠台詞堆砌，僅靠細微的肢體與眼神變化，精準演繹身陷絕境的慌亂與無力。（《蘭香如故》預告片截圖）

含淚強笑展現隱忍層次 獲讚「無聲表演」

預告片其中一幕，許蘭香在青樓偶遇舊識、試圖尋求轉機，譚松韻演繹出了層次豐富的克制型哭戲，角色含淚強笑、將滿腔悲苦默默吞下，隱忍破碎的狀態極具感染力，瞬間震撼網民。

沒有一句多餘的廢話台詞，眼神全都是戲。 網民留下精闢評價

看著她笑比看著她哭還要心痛，這簡直是無聲表演教科書。 網民留下精闢評價

譚松韻以極其內斂且具感染力的表演風格，成為近年古裝劇悲劇美學的典範。

譚松韻以極其內斂且具感染力的表演風格，成為近年古裝劇悲劇美學的典範。（微博@電視劇蘭香如故）

譚松韻這類克制式演繹在正片也有展現。（《蘭香如故》預告片截圖）

許蘭香遭人刀架頸的生死戲中，她沒有誇張地嘶吼咆哮，僅透過顫抖的雙手、緊縮的瞳孔與泛紅眼眶，真實演繹身陷絕境的本能恐懼。（《蘭香如故》預告片截圖）

事實上，譚松韻這類演繹在之前的正片中亦有展現。在許蘭香遭人刀架頸的生死戲中，她沒有誇張地嘶吼咆哮，僅透過顫抖的雙手、緊縮的瞳孔與泛紅眼眶，真實演繹身陷絕境的「生理性恐懼」反應，獲不少觀眾稱讚演繹到位。