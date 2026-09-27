誤闖遺忘島｜蔡蕙琪全程喊濕兩張紙巾　陳書昕哽咽重提感人對白

夢工場口碑滿載動畫《誤闖遺忘島》(Forgotten Island) ，昨日（9月26日）正式開畫，片中一對出生入死的「閨密老best」阿祖與韋莎，粵語版分別由蔡蕙琪 （Kay）、陳書昕（Sheena）聲演，二人趁開畫兼追月好日，到戲院跟粉絲見面，仲即場玩問答遊戲送出精美電影禮品，完場更爭相跟兩位合照及索簽名，場面熱鬧。

《誤闖遺忘島》(Forgotten Island) ，昨日（9月26日）正式開畫，片中一對出生入死的「閨密老best」阿祖與韋莎，粵語版分別由蔡蕙琪 （Kay）、陳書昕（Sheena）聲演，二人趁開畫兼追月好日，到戲院跟粉絲見面。（電影公司提供）

首度配音獲新技能解鎖

今次是Kay與Sheena第一次為動畫配音，在映後分享講到，配音過程得到不少新技能解鎖，部分更與演戲有關，可謂終身受用。Kay︰「有幾幕要我向後大嗌，但支咪偏偏在前面，幸好有配音導演教我一些技巧，原來真係做到。」Sheena︰「平時演戲可以用表情、動作搭夠，但今次只可用把聲，有時覺得已經出盡全力嗌，但聽出來原來仲未夠，要靠配音導演加以指導。」兩位更指戲中有六、七成對白都要大嗌，配音時就是每日嗌六、七個鐘，殊不簡單。

《誤闖遺忘島》是Kay與Sheena第一次為動畫配音，在映後分享講到，配音過程得到不少新技能解鎖，部分更與演戲有關，可謂終身受用。（電影公司提供）

Kay全程喊濕兩張紙巾 Sheena哽咽重提感人對白

《誤闖遺忘島》是一部講友情的動畫，既有歡樂爆笑情節，亦有觸動你我的感人位，Kay與Sheena亦是當日才第一次正式欣賞全片，意想不到會由頭感動到尾。Kay︰「兩個小朋友由細細個認識一刻，我已經覺得好感動，因為我知隨後的劇情發展，睇住二人的鋪排已經想喊，去到阿祖話要用自己去換韋莎的將來，就忍唔住喊出嚟。」當時Kay手中就只有兩張紙巾，笑言全程要慳住用︰「最後兩張都喊濕晒。」

Sheena情況更甚，跟觀眾憶述最動人一句對白時，都抵不住頓時哽咽。「有幕講韋莎捉住小阿祖，同佢講一啲肺腑之言，我當時都真係喊住配，而家講起都想喊……一句『冇咗你我咩都唔係』真係寫得好好。」Sheena還記得配音時，感動得抹到成檯都是紙巾，但到錄音時又不可以收到鼻水聲，所以要立即穩定情緒，專業地完成工作。

有觀眾覺得兩位跟《誤闖遺忘島》角色的外貌相似，蔡蕙琪Kay聽到立即除下帽子束起頭髮，扮起阿祖的表情，現場觀眾都大讚神似。（電影公司提供）

束起頭髮的Kay，又跟戲中的「阿祖」（左）有冇幾分相似？（《誤闖遺忘島》劇照）

有觀眾覺得兩位跟角色的外貌相似，Kay聽到立即除下帽子束起頭髮，扮起阿祖的表情，現場觀眾都大讚神似。而Sheena就表示自己跟韋莎最似的地方，大家都是有計劃的人，無論開心還是不開心事，都要計劃好才去處理。

Kay為老Best「同檯」飯聚唔怕尷尬

故事中，兩位主角為老Best可以犧牲自我，現實中兩位對老Best同樣珍而重之。Sheena︰「我啲老Best都係中學、大學同學，以前成日見唔使特別去維繫，但畢業後就發現維繫係好重要，幾忙都好都要抽空見個面。」

Kay蔡蕙琪有個一行四人的「老Best」群組，即使其中一位已移民加拿大，但其餘三位在港有聚會，都會預佢一份。「我哋會開Face Time同佢一齊食飯，旁人見到個畫面係好怪，但唔理人點睇啦，佢係我哋一份子，唔應該因為時差問題而被忽略。」（電影公司提供）

Kay完全認同，她甚至有個一行四人的「老Best」群組，其中一位已經移民加拿大，但其餘三位在香港一有聚會，都會預佢一份。「我哋會開FaceTime同佢一齊食飯，旁人見到個畫面係好怪，但唔理人點睇啦，佢係我哋一份子，唔應該因為時差問題而被忽略。」至於老Best之間如果發生拗撬，又點處理？Kay與Sheena不約而同認為要珍惜，自己做主動講「對唔住」，否則會好易失去一份友誼。

《誤闖遺忘島》（Forgotten Island）海報，電影現已上映。

《誤闖遺忘島》故事大綱

《誤闖遺忘島》（Forgotten Island）由《無敵貓劍俠：8+1條命》奧斯卡提名班底精心打造，於今年安錫國際動畫影展中出盡鋒頭，被形容為夢工場自《史力加》的Shrek與驢友、《馴龍記》的思噎仔與冇牙仔、《荒野機械人》的機械人與小雁等經典CP角色後，又一默契十足的超班設計。

阿祖（蔡蕙琪 聲演）、韋莎（陳書昕 聲演）從小學開始已是糖黐豆，高中畢業即將分隔異地展開新生活。就在最後一夜，她倆無意中跌落神秘傳送門，被帶到從小耳熟能詳菲律賓傳說中的奇幻遺忘島。二人在島上結識了蠱惑小狼狗，迎戰聞風喪膽的妖怪，隨著逗留在這裡的時間越長，遺忘記憶就會越多⋯ 回家的代價，竟是徹底遺忘這段友誼的所有回憶！她們要趕在忘記對方前，想辦法手牽手逃離險境！