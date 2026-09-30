神探之痕跡｜取材真實案件　《唐探》導演拍《我們不是什麼》原型

由中國影史首位「百億票房導演」陳思誠編劇並執導，內地三大演技派巨星張譯、馬麗、陳明昊領銜主演、王俊凱特邀領銜主演、取材自「中國福爾摩斯」真實案件，聯袂演出的年度犯罪劇情鉅製《神探之痕跡》（TRACES OF JUSTICE），今日（30/9）公佈定檔海報及預告，並確定於10月15日正式在香港及澳門上映！影片靈感源自獲得「七一勳章」、內地著名痕跡檢驗專家崔道植的真實非凡故事，帶領觀眾親歷數十年來驚天重案的解封過程。

由中國影史首位「百億票房導演」陳思誠編劇並執導，取材自「中國福爾摩斯」真實案件，演出的年度犯罪劇情鉅製《神探之痕跡》。（《神探之痕跡》海報）

張譯飾演的痕跡檢驗專家「崔尋」。（《神探之痕跡》劇照）

《神探之痕跡》首度將鏡頭聚焦於內地刑事偵輯幕後技術工作，還原了早年在刑事偵查條件有限、物證稀少的破案困境。影片完整呈現橫跨四十多年時間線的四宗驚天大案 — 包括1971年冰城色魔案、1983年特大殺人搶劫案、1998年巴士爆炸案及2016年連環強姦殺人案，從這四宗震驚全國的案件中，見證刑事偵輯技術從一枚放大鏡、雙手手工對比，一路發展至現代DNA鑑定與大數據比對的快速變遷。當中「巴士爆炸案」就是《我們不是什麼》的故事藍本。當時據導演邱禮濤講，該故事的創作框架啟發自 1998 年，發生在武漢的「情人節公車爆炸案」，案件當年引起全國轟動。

電影《我們不是什麼》，由邱禮濤編導，江𤒹生（Anson Kong）與陳毅燊（Ansonbean），講述二人在情人節設置巴士炸彈。（《我們不是什麼》劇照）

長江大橋發生巨響 16人死22人傷

事件於1998年2月14日，一個情人節上午10時發生，一輛行駛在武漢長江大橋漢陽橋頭附近的1號無軌電車，突然發生猛烈爆炸，爆炸威力巨大，整輛巴士瞬間被炸成殘骸，僅剩扭曲的支架，而路經的橋面更被炸出深坑。由於當時正值春節過後，有途人誤以為是煙花爆炸。案件一共造成 16人死亡、22人受傷，現場血肉橫飛，有死者被炸出車外，有人被困現場活活燒死，場面恐怖。

1998年，武漢長江大橋發生公車爆炸案，做成16死22人傷。 （網上圖片）

編劇兼導演陳思誠分享創作初衷時表示：「打開《中國神探——共和國刑警崔道植》這本書後完全被吸引進去了，決定一定要去拍攝。」 影片真實記錄了第一代刑事技術警察如何憑藉一個指紋、一束纖維、一小片斷甲或微小的牙齒咬痕，於細微處抽絲剝繭、讓真相大白。

《水餃皇后》的馬麗飾演《神探之痕跡》法醫「黃仁德」。（《神探之痕跡》劇照）

電影更找來了當今內地影壇的黃金陣容演出 — 張譯飾演的痕跡檢驗專家「崔尋」、馬麗飾演的法醫「黃仁德」與陳明昊飾演的刑警「王衛國」，組成戲中堅實的刑偵鐵三角。張譯談及角色時深刻感悟：「崔尋把工作當成充實自己生活下去的動力，他把職業活成了生命本身。」 張譯更坦言演出過程對自己的影響：「經過就會留下痕跡，扮演過的角色也一定會在演員身上留下痕跡。」而馬麗飾演的法醫黃仁德則以專業與溫度成為團隊堅強後盾：「我的角色黃法醫是別人說不行的時候，總是第一個衝出來。」陳明昊透露自己的角色王衛國與張譯飾演的崔尋雖然在戲中是做事邏輯完全相反，但仍從互不服氣演變成並肩作戰的戰友，三人在戲中一起守護正義底色。此外，王俊凱飾演眼神堅毅的刑警葉忠誠、范丞丞飾演有極具痕跡檢驗天賦的齊小龍，以及陳飛宇飾演讓案情更添撲朔迷離的馬朝陽，加上老戲骨李雪健的重磅加盟，老中青三代同台互鬥演技，戲裡戲外完美詮釋了刑事偵輯中的接力與傳承。