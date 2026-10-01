由譚松韻、劉學義主演的內地古裝宅鬥大劇《蘭香如故》引發追劇熱潮，觀眾目前最關注的核心問題莫過於「大結局究竟幾時播」？官方先前公佈最新追劇日曆，確認全劇共47集將「不分上下季」一次播完。然而，隨着播放節奏調整，由每日雙更改為每日單更，更於9月30日暫停更新一天，而按播出時間表計算，騰訊視頻SVIP會員預計於10月9日解鎖第47集大結局，而一般VIP會員則需順延至10月10日左右，但具體解鎖時間仍成為全網討論焦點。



至於網傳的劇情走向，大結局是典型的BE（悲劇），林錦岐因常年征戰舊傷累累，在沈家冤案昭雪後油盡燈枯英年早逝；許蘭香三十出頭守寡，獨自撐起林府、撫育兒女，熬過長年孤寂歲月。但綜合官方預告與影視媒體闢謠，劇版已大幅修改陰暗設定，主線結局為沈家冤案平反後，兩人攜手辭官歸隱田園、兒女雙全的圓滿大團圓（HE）。但真正結局仍有待全劇播出才分曉。



由譚松韻、劉學義主演的內地古裝宅鬥大劇《蘭香如故》引發追劇熱潮。（微博@電視劇蘭香如故）

官方先前公佈最新追劇日曆，確認全劇共47集將「不分上下季」一次播完。最新版劇集排播日曆。（微博@電視劇蘭香如故）

每日雙更改每日單更！9月30日停更影響大結局播出時程

《蘭香如故》劇情正值男主角林錦岐與女主角許蘭香圓房，兩人關係真正走向交心的高潮位，官方宣布自9月27日起更新速度為「每日1集」，更於9月30日暫停更新一天。據媒體報道，除了調節長假熱度外，主因亦包括央視CCTV-8次黃金檔排播調整讓路予接檔劇《無可替代》。這次停更與降速，也直接讓全劇迎來大結局的時間點順延。

《蘭香如故》劇情正值男主角林錦岐與女主角許蘭香圓房，兩人關係真正走向交心的高潮位。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》劇情正值男主角林錦岐與女主角許蘭香圓房，兩人關係真正走向交心的高潮位。（《蘭香如故》預告片截圖）

47集不分季直通完結！騰訊SVIP、VIP與點映禮大結局時間全面對比

雖然播放節奏放慢，但官方證實全劇47集不分季連貫播出，打破拆分兩季的傳言。據媒體解析，按10月1日起恢復每日單更推算，騰訊視頻SVIP（高級付費會員）用戶將於10月9日率先迎來第47集大結局，VIP（基本付費會員）用戶則順延至10月10日左右可全劇看完。

《蘭香如故》47集大結局時間表。

而心急的觀眾還有更快的選擇：10月5日騰訊視頻將開啟超前點映活動（後文簡稱「超點」），付費即可直通大結局，VIP和SVIP均可付費直通大結局，其中VIP當晚更新1集後可超點最後5集，SVIP則可超點最後4集。換言之，若願意付費，10月5日就能搶先看到大結局，不必等到10月9日。Disney+/WeTV的普通會員則依各自平台的更新進度陸續解鎖，完結時間晚於騰訊SVIP。