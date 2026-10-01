盜音天才｜調音師神級聽力開保險庫　89歲德斯汀荷夫曼重拾琴緣

繼2021年首度破天荒合作帶來「Life is Art盛夏藝術祭」後，今年MOViE MOViE與香港小交響樂團再度聯合呈獻音樂主題電影節「Music in Films」！以MOViE MOViE Pacific Place、MOViE MOViE Cityplaza戲院以及百老匯院線為基地，讓觀眾能透過精選音樂題材電影，欣賞從古至今不同音樂人的響亮人生！是次電影節由其士集團鼎力支持。

MOViE MOViE與香港小交響樂團再度聯合呈獻音樂主題電影節「Music in Films」。（大會提供）

MOViE MOViE與香港小交響樂團攜手推出「Music in Films」電影節，則聚焦於音樂家及音樂關係者身上，透過電影深度刻劃不同音樂人的非凡經歷，精心挑選了三部音樂主題作品，包括：講述一位調音師靠聲音「扭」轉命運的《盜音天才》(Tuner)；探索古典鋼琴家獨門心法的紀錄片《鋼琴家們的秘密煉金術》(The Alchemy of the Piano)；以及回看鋼琴詩人蕭邦人生軌跡的《蕭邦︰生命奏鳴曲》(Chopin, Chopin!)。MOViE MOViE總監Phoebe深信：「電影讓無形的情感躍然眼前，音樂則讓流動的畫面注入脈搏。這不僅是一場電影放映，更讓人在音符起伏間看見故事，在光影交錯處聽見心跳。」

心理懸疑犯罪之作《盜音天才》，由傳奇影帝德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）與英國人氣俊美男星里奧活多(Leo Woodall)合演師徒，故事講述男主角力奇擁有過度敏銳的聽覺能力變成大盜。（《盜音天才》劇照）

荷里活犯罪類型驚險力作《盜音天才》

國際影展矚目的心理懸疑犯罪之作《盜音天才》，分別入選BFI倫敦電影節、多倫多國際電影節、辛丹斯電影節及特柳賴德影展，是奧斯卡最佳紀錄片《毒殺納瓦尼》(Navalny)導演丹尼羅厄(Daniel Roher)的首部荷里活劇情片，由傳奇影帝德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）與英國人氣俊美男星里奧活多(Leo Woodall)合演師徒，故事講述男主角力奇擁有過度敏銳的聽覺能力，無奈放棄鋼琴演奏而轉當鋼琴調音師，竟意外發現自己能通過細微聲響而破解保險箱密碼！從此展開用「耳朵犯罪」的天才計畫：暗中化身只靠聽覺進行盜竊的神偷，卻捲入連場充滿誘惑與危機的不法行動，而愛情的悸動則讓他重新審視自我與道德的界線。

鋼琴調音師通過細微聲響而破解保險箱密碼！從此展開用「耳朵犯罪」的天才計畫。（《盜音天才》劇照）

男主角里奧活多從《BJ單身日記：我為仔狂》、《紐倫堡大審判》到當紅劇集《情約一天》，憑頂流顏值加上內斂演技已打響名堂，《盜音天才》作為第一男主角演天才神偷的憂鬱敏銳與內心掙扎，更是被譽為從影以來最有巨星風範的代表作，連對手德斯汀荷夫曼都大讚：「他有種很罕見的魅力與細膩，我相信他會成為下一位國際巨星。」現年89歲的奧斯卡影帝德斯汀荷夫曼絕對是《盜音天才》的另一大亮點，片中再度展現其橫跨世代的銀幕魅力。他年輕時原本主修古典鋼琴，甚至曾認真考慮成為職業音樂家！透過本片得以再次顯露他未曾熄滅的音樂熱情。

精品紀錄片《鋼琴家們的秘密煉金術》，是一段由鋼琴家訪問鋼琴家的藝術探索之旅。（《鋼琴家們的秘密煉金術》劇照）

90 分鐘的大師班《鋼琴家們的秘密煉金術》

精品紀錄片《鋼琴家們的秘密煉金術》由德國知名古典音樂類紀錄片導演思舒密特加(Jan Schmidt-Garre)執導，是一段由鋼琴家訪問鋼琴家的藝術探索之旅：瑞士年輕鋼琴家法蘭切斯科皮蒙泰西(Francesco Piemontesi)因為偶然發現了俄羅斯偉大作曲家兼優秀鋼琴演奏家拉赫曼尼諾夫(Rachmaninoff)一段從未公開、親自演奏的「交響舞曲」鋼琴錄音而大受震撼，決心要尋找鋼琴演奏藝術中神秘的魔法「煉金術」！

《鋼琴家們的秘密煉金術》中高手過招的訪談對話字字珠璣，大量的演奏示範片段更是彌足珍貴，全是眾鋼琴名家征戰數十載琢磨而成的音樂智慧結晶。（《鋼琴家們的秘密煉金術》劇照）

《鋼琴家們的秘密煉金術》中高手過招的訪談對話字字珠璣，大量的演奏示範片段更是彌足珍貴，全是眾鋼琴名家征戰數十載琢磨而成的音樂智慧結晶。儼如一場 90 分鐘的大師班，讓觀眾重新思考鋼琴演奏該如何演繹、聆聽與觀賞。

《蕭邦︰生命奏鳴曲》是一部音樂家傳記史詩鉅作，細緻復刻知名作曲家與鋼琴家蕭邦年輕時離開波蘭闖蕩巴黎那段浪漫奔放的經歷。（《蕭邦︰生命奏鳴曲》劇照）

音樂家傳記史詩鉅作《蕭邦︰生命奏鳴曲》

波蘭歷史傳記古裝電影《蕭邦︰生命奏鳴曲》以耗資高達1750萬美元的宏大製作格局，略帶幽默的筆觸，華麗重現全球知名天才作曲家蕭邦燦爛而短暫的一生中，最扣人心弦的精彩歲月。由波蘭著名導演兼製片人麥克克維辛斯基(Michał Kwieciński)執導，榮獲波蘭電影獎4項大獎包括最佳音效、最佳服裝設計、最佳化妝及最佳美術指導，並勇奪Camerimage國際攝影師電影節「銅蛙獎」，今年曾於香港「歐洲電影節2026」中放映。

《蕭邦︰生命奏鳴曲》以耗資高達1750萬美元的宏大製作格局，略帶幽默的筆觸，華麗重現全球知名天才作曲家蕭邦燦爛而短暫的一生。（《蕭邦︰生命奏鳴曲》劇照）

《蕭邦︰生命奏鳴曲》這部音樂家傳記史詩鉅作，細緻復刻知名作曲家與鋼琴家蕭邦年輕時離開波蘭闖蕩巴黎那段浪漫奔放的經歷。本來正值黃金時代，身體卻受疾病侵襲而日漸崩塌，但仍阻擋不了這位「鋼琴詩人」創作音樂的熱情。香港小交響樂團行政總裁楊惠特別推薦《蕭邦︰生命奏鳴曲》：「蕭邦的音樂都是耳熟能詳，但你可知道他與李斯特交情匪淺？又可知道他是十九世紀巴黎最炙手可熱的音樂家？看過蕭邦的動人故事後，下次再親身彈奏或細聽他的作品時，定會有截然不同的體會。電影描述他與病魔、與命運的掙扎，以及對音樂的極致追求，讓觀眾深入了解蕭邦！」

香港小交響樂團 X MOViE MOViE 「Music in Films」電影節詳情

日期︰2026年10月16日至11月29日

放映戲院︰MOViE MOViE Pacific Place、MOViE MOViE Cityplaza、PALACE ifc、PREMIERE ELEMENTS

優惠詳情請参閱 www.cinema.com.hk