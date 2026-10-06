《逐玉》無線10.12首播｜張凌赫田曦薇古裝神劇 40集足本登晚間檔
根據TVB節目官方資訊及TVB Programme Connect招商公布，無綫電視今次以極高規格引進《逐玉》，逢星期一至五晚上10時正播放，維持足本40集不刪減廣東話配音版本，更邀得《中年好聲音3》亞軍張與辰傾力演繹全新片尾曲。
該劇由擅長極致氛圍美學的知名導演曾慶傑掌鏡，打破傳統流水線古裝劇的千篇一律，鏡頭巧妙運用煙火市井微醺光影與冷冽雪地獵殺的大場面對比，展現媲美電影質感的東方美學，為香港觀眾呈獻別開生面的古典視聽盛宴。《逐玉》今年3月已於騰訊視頻、愛奇藝及Netflix同步上線，香港觀眾目前亦可透過Netflix重溫。
劇情摘要：市井屠女與隱姓侯爺的契約婚姻
《逐玉》改編自晉江文學城作者團子來襲的同名小說，打破傳統古裝劇男強女弱的設定，主打角色互相扶持的逆襲故事。
1.風雪相遇：怪力屠戶女救起落難侯爺
市井屠戶女樊長玉（田曦薇飾）天生神力、性格潑辣堅韌。父母意外雙亡後，獨力支撐肉檔，卻遭不懷好意的大伯以「家無男丁」為由強搶房契。此時，她在雪地救起命懸一線的書生「言正」（張凌赫飾），實際上言正為隱姓埋名、背負滅門血仇的「武安侯」謝征。樊長玉為保住家產提出招贅，謝征亦為隱匿身份而答應，二人展開一場各懷目的的婚姻。
2.市井生活氣息：假戲真做暗生情愫
婚後二人於西固巷生活，謝征表面上是體弱的招贅丈夫，暗中卻頻頻化身護妻狂魔；樊長玉則憑藉精湛刀工與強大武力維護家庭。田曦薇在劇中展現「怪力少女」本色，甚至出現親自背起190cm的張凌赫突圍的名場面。劇中二人從互相試探到假戲真做，暗生情愫。
3.戰亂爆發：提殺豬刀從軍！逆襲獲封「簪花將軍」
隨著朝堂局勢動盪與邊境戰亂，謝征身份揭曉並重回軍營掌權，二人因誤會與局勢無奈分離。樊長玉為尋找失散的妹妹，加上驚悉自身身世與叛亂陰謀牽連，毅然提著殺豬刀投身軍營，她憑藉勇猛戰功一步步成長為獲封「簪花將軍」的巾幗女將。
4.沙場重逢：並肩揭冤案真相 功成身退回歸平凡
謝征於朝堂與兵權間周旋，樊長玉在沙場浴血奮戰。二人最終在戰場上重逢相認，並肩揭露十七年前的冤案真相與朝廷陰謀。大仇得報後，兩人選擇放下位高權重的官爵，重新回到西固巷重開肉檔，過上平淡真摯的生活。