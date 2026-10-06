《逐玉》無線10.12首播｜張凌赫田曦薇古裝神劇 40集足本登晚間檔

根據TVB節目官方資訊及TVB Programme Connect招商公布，無綫電視今次以極高規格引進《逐玉》，逢星期一至五晚上10時正播放，維持足本40集不刪減廣東話配音版本，更邀得《中年好聲音3》亞軍張與辰傾力演繹全新片尾曲。



該劇由擅長極致氛圍美學的知名導演曾慶傑掌鏡，打破傳統流水線古裝劇的千篇一律，鏡頭巧妙運用煙火市井微醺光影與冷冽雪地獵殺的大場面對比，展現媲美電影質感的東方美學，為香港觀眾呈獻別開生面的古典視聽盛宴。《逐玉》今年3月已於騰訊視頻、愛奇藝及Netflix同步上線，香港觀眾目前亦可透過Netflix重溫。



由曾慶傑執導，張凌赫與田曦薇領銜主演的爆款古裝愛情劇《逐玉》，宣布於10月12日（星期一）起在無綫電視（TVB）翡翠台正式首播，逢星期一至五晚上10時播映。（微博@網劇逐玉）

《逐玉》今年3月已於騰訊視頻、愛奇藝及Netflix同步上線，香港觀眾目前亦可透過Netflix重溫。（微博@網劇逐玉）

劇情摘要：市井屠女與隱姓侯爺的契約婚姻

《逐玉》改編自晉江文學城作者團子來襲的同名小說，打破傳統古裝劇男強女弱的設定，主打角色互相扶持的逆襲故事。

《逐玉》改編自晉江文學城作者團子來襲的同名小說，打破傳統古裝劇男強女弱的設定，主打角色互相扶持的逆襲故事。（微博@網劇逐玉）

1.風雪相遇：怪力屠戶女救起落難侯爺

市井屠戶女樊長玉（田曦薇飾）天生神力、性格潑辣堅韌。父母意外雙亡後，獨力支撐肉檔，卻遭不懷好意的大伯以「家無男丁」為由強搶房契。此時，她在雪地救起命懸一線的書生「言正」（張凌赫飾），實際上言正為隱姓埋名、背負滅門血仇的「武安侯」謝征。樊長玉為保住家產提出招贅，謝征亦為隱匿身份而答應，二人展開一場各懷目的的婚姻。

市井屠戶女樊長玉（田曦薇飾）天生神力、性格潑辣堅韌。（微博@網劇逐玉）

樊長玉（田曦薇飾）在雪地救起性命垂危的書生「言正」（張凌赫飾），實際上言正為隱姓埋名、背負滅門血仇的「武安侯」謝征。（微博@網劇逐玉）

市井屠戶女樊長玉（田曦薇飾）天生神力、性格潑辣堅韌。（微博@網劇逐玉）

2.市井生活氣息：假戲真做暗生情愫

婚後二人於西固巷生活，謝征表面上是體弱的招贅丈夫，暗中卻頻頻化身護妻狂魔；樊長玉則憑藉精湛刀工與強大武力維護家庭。田曦薇在劇中展現「怪力少女」本色，甚至出現親自背起190cm的張凌赫突圍的名場面。劇中二人從互相試探到假戲真做，暗生情愫。

劇中婚後張凌赫與田曦薇於西固巷生活，謝征表面上是體弱的招贅丈夫，暗中卻頻頻護妻。（微博@網劇逐玉）

劇中田曦薇飾演的樊長玉與張凌赫飾演的言正從互相試探到假戲真做，暗生情愫。（微博@網劇逐玉）

3.戰亂爆發：提殺豬刀從軍！逆襲獲封「簪花將軍」

隨著朝堂局勢動盪與邊境戰亂，謝征身份揭曉並重回軍營掌權，二人因誤會與局勢無奈分離。樊長玉為尋找失散的妹妹，加上驚悉自身身世與叛亂陰謀牽連，毅然提著殺豬刀投身軍營，她憑藉勇猛戰功一步步成長為獲封「簪花將軍」的巾幗女將。

《逐玉》中樊長玉為尋找失散的妹妹，加上驚悉自身身世與叛亂陰謀牽連，毅然提著殺豬刀從軍。（微博@網劇逐玉）

《逐玉》中樊長玉為尋找失散的妹妹，加上驚悉自身身世與叛亂陰謀牽連，毅然提著殺豬刀從軍。（微博@網劇逐玉）

4.沙場重逢：並肩揭冤案真相 功成身退回歸平凡

謝征於朝堂與兵權間周旋，樊長玉在沙場浴血奮戰。二人最終在戰場上重逢相認，並肩揭露十七年前的冤案真相與朝廷陰謀。大仇得報後，兩人選擇放下位高權重的官爵，重新回到西固巷重開肉檔，過上平淡真摯的生活。

《逐玉》中謝征於朝堂與兵權間周旋，樊長玉在沙場浴血奮戰。（微博@網劇逐玉）

謝征與樊長玉最終在戰場上重逢相認，並肩揭露十七年前的冤案真相與朝廷陰謀。（微博@網劇逐玉）