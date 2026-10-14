Netflix韓劇《Doctor X》收視封神！金智媛準時放工惹打工仔共鳴

【Netflix】韓劇女神金智媛繼現象級神劇《淚之女王》後，睽違兩年帶著全新作品強勢回歸！她在改編自日本經典醫療劇《派遣女醫X》（又譯：Doctor-X外科醫·大門未知子/陸譯：X醫生：外科醫生大門未知子）的SBS新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X: Mafia in White）中，飾演不隸屬於任何醫院體制的天才特約派遣外科醫生「桂水晶」（又譯：桂秀晶）。



金智媛不僅是繼2016年《太陽的後裔》尹明珠一角後，睽違10年再度剪去長髮以俐落短髮示人，更成功甩開以往豪門千金「洪海仁」的華麗框架。劇中憑藉「時間一到即打卡下班、下班後便大口吞飯」的社畜人設，首播最高瞬間收視率狂飆至17.4%，同時霸榜Netflix多國收視冠軍，其「傍晚6點準時打卡放工」的作風更被全網打工仔封為「精神鴉片」。



金智媛在改編自日本經典醫療劇的SBS新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X: Mafia in White）中，飾演不隸屬於任何醫院體制的天才特約派遣外科醫生「桂水晶」（又譯：桂秀晶）。（IG@sbsdrama.official）

金智媛憑藉《Doctor X：白色黑手黨時代》中「時間一到即打卡落班、下了班就大口吞飯」的社畜人設被全網打工仔封為「精神鴉片」。（IG@sbsdrama.official）

準時六點打卡放工！桂水晶拒絕無謂社交引網民大讚

在《Doctor X：白色黑手黨時代》中，桂水晶嚴格遵照勞動合約做事：合約明訂「不寫報告、不參加巡房、不涉足派系、不做多餘社交」。她將職場人際互動降至零，唯一的護身符就是神乎其技的高超手術實力。

《Doctor X：白色黑手黨時代》中，桂水晶嚴格遵照勞動合約做事：合約明訂「不寫報告、不參加巡房、不涉足派系、不做多餘社交」。（《Doctor X：白色黑手黨時代》劇照）

《Doctor X：白色黑手黨時代》中，桂水晶嚴格遵照勞動合約做事：合約明訂「不寫報告、不參加巡房、不涉足派系、不做多餘社交」。（《Doctor X：白色黑手黨時代》劇照）

桂水晶將職場人際互動降至零，唯一的護身符就是神乎其技的高超手術實力。（《Doctor X：白色黑手黨時代》劇照）

最讓觀眾看得直呼爽快的是，只要時鐘指針指向傍晚6點，無論現場權力鬥爭多激烈或高層長官如何威逼利誘，她都當場脫下白袍掉頭就走、打卡落班。有網民對此直言：「睇佢放工比睇打鬥片仲要爽！呢啲簡直係打工仔嘅精神鴉片。」亦有觀眾熱烈評價：「能力超標但拒絕內耗，呢啲先係正常人應該有嘅工作態度！」

最讓觀眾看得直呼爽快的是，只要時鐘指針指向傍晚6點，無論現場權力鬥爭多激烈或高層長官如何威逼利誘，桂水晶都當場脫下白袍掉頭就走、打卡落班。（《Doctor X：白色黑手黨時代》劇照）

最讓觀眾看得直呼爽快的是，只要時鐘指針指向傍晚6點，無論現場權力鬥爭多激烈或高層長官如何威逼利誘，桂水晶都當場脫下白袍掉頭就走、打卡落班。（《Doctor X：白色黑手黨時代》劇照）

睇佢放工比睇打鬥片仲要爽！呢啲簡直係打工仔嘅精神鴉片。 網民直言

桂水晶大口吃飯展現反差魅力！

除了恪守工作界線外，下了班的桂水晶更展現出極大反差。每當結束緊張的高難度手術，她便會把職場恩怨與高層的壓迫拋諸腦後，隨即狼吞虎嚥地大口享受各類美食。

除了恪守工作界線外，下了班的桂水晶更展現出極大反差。（IG@sbsdrama.official）

每當結束緊張的高難度手術，桂水晶便會把職場恩怨與高層的壓迫拋諸腦後，隨即狼吞虎嚥地大口享受各類美食。（IG@sbsdrama.official）

每當結束緊張的高難度手術，桂水晶便會把職場恩怨與高層的壓迫拋諸腦後，隨即狼吞虎嚥地大口享受各類美食。（IG@sbsdrama.official）

這種高冷「醫神」與「大胃王」的反差萌，讓觀眾看得大呼過癮。網民紛紛笑稱：「餓咗就大口食、時間到就落班，根本人間清醒！」亦有粉絲感歎：「睇佢食嘢超級治癒。」

這種高冷「醫神」與「大胃王」的反差萌，讓觀眾看得大呼過癮。（IG@sbsdrama.official）

睇佢食嘢超級治癒！ 網民留言