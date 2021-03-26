《南巫》改編導演兒時親身經歷　展現恐怖習俗「降頭」最真實一面

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-26 10:00

由馬來西亞新晉導演張吉安自編自導的《南巫》（The Story of Southern Islet），是一部以導演兒時親身經歷改編而成的電影。最終導演憑電影入圍角逐第57屆金馬獎最佳新導演及最佳原著劇本，並成功獲得最佳新導演；而電影也入圍第45屆香港國際電影節「火鳥大獎」，並會在電影節上首播。

《南巫》是以馬來西亞導演張吉安兒時親身經歷改編而成的電影。（《南巫》預告擷圖）

《南巫》是以「降頭」為故事背景，而「降頭」是一種盛行於東南亞地區的巫術，至於電影的創作靈感原來是來自導演的童年回憶。除此之外，導演同時在戲中加入族群融合、華人底層社會生活等社會議題。電影發生在1980年代末的馬來西亞，從南馬嫁到北馬的阿燕（吳俐璇 飾）與丈夫阿昌（徐世順 飾）一家四口居住在象嶼山下的稻田村落。丈夫阿昌某日與泰裔馬來西亞人鄰居（蔡寶珠 飾）發生爭執，前者之後跪地口吐血釘，疑是被下降頭。對民間信仰半信半疑的阿燕，被迫四處尋醫，拯救性命垂危的丈夫。

《南巫》是以導演兒時親身經歷改編而成。（南巫 Facebook 圖片）

據了解，張吉安的父親是解降師，所以他從小到大都看著父親解降。然而張吉安的父親之所以成為解降師，是因為父親曾遭人下降頭。據導演解釋，很多馬來西亞人在得到解降後，為了答謝解降師父，都會拜師還願，從而開始替別人解降的生活。導演續指出，當父親痊癒後，他的家就變成了神壇，每天都有人來他的家尋求解降。

張吉安的父親之所以成為解降師，是因為其父親曾遭人下降頭。（《南巫》預告擷圖）

而說起「降頭」，相信許多人都會聯想到許多恐怖畫面。然而據導演表示，其實「降頭」是生活的習俗，而且還有美好的一面，如「讀書降」或「戀愛降」等，但是別人時常把「降頭」最壞的部份放大來說：「華人世界對降頭有過於負面的印象，很多都是受制於香港電影的影響，香港電影其實有點誇張。」

雖然父親幫助別人解降，但對於當時年紀輕輕的導演來說或者並不知道發生甚麼事，所以他曾經抱怨：「每天都會有人來家裡解降，當時的我在心裡其實是滿抗拒的。」如今香港的觀眾終於有機會加深認識「降頭」是甚麼一回事。