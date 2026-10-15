把黑夜點燃｜陳哲遠剪平頭裝　聯手蔣欣揭企業黑幕！追劇日曆攻略

由內地實力派演員蔣欣（Jiang Xin）、陳哲遠（Chen Zheyuan）領銜主演的12集年代懸疑短劇《把黑夜點燃》（Light the Dark），在10月15日傍晚6時「突襲上架」愛奇藝（iQIYI）全網獨播（電視端為銀河奇異果 TV）。故事以上世紀90年代末石油國企轉型期為背景，講述西南小城霧港石化廠一聲爆炸，摧毀陳家安穩生活，一家人命運急轉直下。陳家姐弟陳英（蔣欣 飾）、陳善（陳哲遠 飾）決心徹查事故，發現真兇就潛藏於身邊，調查期間更揭開事故背後的權力黑網與真相。



由內地實力派演員蔣欣（Jiang Xin）、陳哲遠（Chen Zheyuan）領銜主演的12集年代懸疑短劇《把黑夜點燃》（Light the Dark），在10月15日傍晚6時「突襲上架」愛奇藝（iQIYI）全網獨播（電視端為銀河奇異果TV）。（《把黑夜點燃》海報）

蔣欣國民級演技獲讚 陳哲遠平頭裝擺脫偶像框架

蔣欣今次飾演冷靜聰慧的檔案室會計姐姐陳英，外表溫和收斂，內心卻背負喪親之痛，於石油廠體制內隱忍多年，暗中收集證據追查爆炸真相。

蔣欣飾演冷靜聰慧的檔案室會計姐姐陳英，外表溫和收斂，內心卻背負喪親之痛，於石油廠體制內隱忍多年，暗中收集證據追查爆炸真相。（《把黑夜點燃》海報）

陳哲遠此前在《偷偷藏不住》、《白色橄欖樹》多走偶像與深情路線，本劇以全新平頭裝配搭傷疤造型演繹弟弟陳善。角色性格執著剛烈，歷經巨變後變得沉鬱桀驁，為追查真相不惜深入險地。劇集更邀得任重、張國強、姜宏波、巫剛等多位實力派資深演員特別出演，開播即引起網民熱議，不少人稱讚蔣欣「國民級演技毋庸置疑」，亦期待陳哲遠能藉此劇由偶像派轉型為實力派。

陳哲遠以全新「平頭裝」兼傷疤造型演繹弟弟陳善，角色性格執著剛烈，歷經巨變後變得沉鬱桀驁，為追查真相不惜深入險地。（《把黑夜點燃》海報）

紮根現實 直面90年代國企改革浪潮

作為一部懸疑力作，《把黑夜點燃》選取內地罕見的90年代石油國企轉型作故事背景，將親情羈絆與硬核查案劇情互相結合。

《把黑夜點燃》跳出常見的懸疑劇套路，選取內地罕見的90年代石油國企轉型作故事背景，將親情羈絆與硬核查案劇情互相結合。（《把黑夜點燃》海報）

《把黑夜點燃》揭露90年代改革浪潮下複雜的利益衝突和貪腐亂象。姐弟二人由最初的隔閡矛盾，最終冰釋前嫌聯手設局，翻查帳簿密碼並深入現場調查工程黑幕，誓要將幕後黑手繩之以法。

姐弟二人由最初的隔閡矛盾，最終冰釋前嫌聯手設局。（《把黑夜點燃》海報）

首播一口氣連更3集 「加更禮」可直通大結局

《把黑夜點燃》於10月15日傍晚6時上線，VIP會員首日一口氣更新3集，10月16日再更新2集，10月17日起每日傍晚6時更新1集。按常規播放進度，會員大結局落在10月26日（10月21日至23日暫停更新）。