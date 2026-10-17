無涯之約｜本地動畫入圍中美電影節　導演孔令政︰證香港有能力

香港導演及編劇孔令政自編自導的本地原創科幻動畫《無涯之約》Odium Zero），日前入圍第22屆洛杉磯中美電影節（Chinese American Film Festival）主競賽單元，屬於短片組，更是今屆唯一入圍的香港動畫，將有機會角逐多個獎項，為香港原創動畫再添國際注視。第22屆中美電影節與中美電視節開幕式暨頒獎其禮將於 2026年11月10日 在美國洛杉磯盛大舉行，孔令政將赴美出席盛會。

《無名指》導演孔令政自編自導的本地原創科幻動畫《無涯之約》(Odium Zero)終於落實今年11月隆重獻映。（《無涯之約》海報）

《無涯之約》由孔令政編劇及執導、朱漢威監製、ORINPIX Studios Limited製作，入選香港數碼娛樂協會主辦、文創產業發展處贊助的第三屆「明日動畫」計劃。採用大量2D手繪圖結合人工智能軟件輔助製作，並由李佳芯、任達華、魏浚笙、江𤒹生及盧慧敏聲演，動作場面由伍允龍擔任動作顧問，致力打造下一個香港原創動畫IP宇宙。作品講述未來世界受神秘「物質」入侵、人類異變成怪物的末世故事，融合未來科幻、懸疑奇幻與港式動作元素，自今年5月在首屆香港Comic Con舉行全球發佈會並正式啟動動畫IP發展大計以來，一直備受業界及動漫迷關注。

《無涯之約》早前於首屆香港Comic Con主舞台舉行「香港奇幻動畫全球發佈會」，率先公開世界觀、角色陣容及前導預告，並宣布動畫IP多元發展藍圖。（《無涯之約》劇照）

從Comic Con到國際影展 顯露IP發展潛力

《無涯之約》早前於首屆香港Comic Con主舞台舉行「香港奇幻動畫全球發佈會」，率先公開世界觀、角色陣容及前導預告，並宣布動畫IP多元發展藍圖；其後團隊亦參與CON-CON Hong Kong全新企劃「CON-CON THE MIX」，於銅鑼灣希慎廣場設立期間限定Pop-up店，展示周邊商品與IP跨媒體發展的無限潛力。今次入圍中美電影節，標誌著《無涯之約》從本地發佈、IP孵化到國際影展的進程再下一城，亦印證香港原創動畫具備走向國際市場的實力。

孔令政表示：「《無涯之約》由構思到製作，一直希望證明香港團隊有能力打造具國際水準的原創動畫IP。」（梁碧玲攝）

孔令政作品再獲影展肯定

孔令政前作、自編自導電影《見怪》曾於第19屆中美電影節奪得「最佳串流電影」。今次動畫《無涯之約》再度入圍「短片」組，孔令政表示：「《無涯之約》由構思到製作，一直希望證明香港團隊有能力打造具國際水準的原創動畫IP。今次能以唯一動畫身份入圍洛杉磯中美電影節主競賽單元，是對整個團隊莫大的鼓勵。我們期望藉此讓更多海外觀眾認識香港動畫，並繼續拓展《無涯之約》的IP宇宙。」