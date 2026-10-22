《閃靈》導演加長版首度登陸香港　萬聖節特設限定場與造型挑戰

英皇戲院將於10月29日起，獨家呈獻由傳奇導演史丹利·寇比力克（Stanley Kubrick）執導的影史驚慄經典《閃靈》（The Shining）。本次放映為4K修復的144分鐘導演加長版，亦是此版本在香港首度院線公映。是次放映不僅讓影迷在大銀幕上重新細看經典，亦讓初次接觸本片的觀眾走進迷宮般的酒店空間，感受層層累積的心理壓迫，在萬聖節檔期展開一趟扣人心弦的驚慄之旅。

電影海報。（公關提供）

《閃靈》首登香港院線之144分鐘導演加長版。（© 1980 Warner Bros. Inc. All Rights Reserved. Image courtesy of Park Circus/Warner Bros.）

改編暢銷小說導演精心選角 奠定驚慄電影巔峰地位

《閃靈》改編自被譽為懸疑大師的著名作家史蒂芬·金（Stephen King）的暢銷小說作品，並由經常被公認為電影史上最傑出和其中最有影響力的導演史丹利·寇比力克（Stanley Kubrick）執導及編劇。導演費盡心思選角，最終挑選了奧斯卡影帝傑克·尼克遜（Jack Nicholson）與康城影后雪莉·杜瓦（Shelley Duvall）擔任電影中的男女主角。《閃靈》有別於一般的恐怖片，摒棄了傳統驚慄片依賴突發驚嚇的套路，轉而以精密的視覺語言與心理壓迫，刻畫孤立環境下的人性崩解與恐懼，歷經數十年，依然是影史驚慄經典。

迷宮般的空間營造： Overlook Hotel 不只是故事背景，其錯綜複雜的走廊與看似熟悉卻難以掌握的空間布局，亦讓酒店本身成為營造不安的重要元素，觀眾隨角色穿梭其中，彷彿置身無法輕易找到出口的迷宮，逐步陷入如夢境般的迷失感。

低角度 Steadicam 運鏡與廣角鏡頭：作為早期運用 Steadicam 的代表作之一，《閃靈》透過穩定而流暢的移動鏡頭，帶領觀眾穿梭酒店空間。貼近地面的低機位運鏡，以童稚的第一身視覺配合廣角鏡頭所強化的縱深與尺度感，在看似平靜的畫面中逐步累積壓迫感。本次以4K修復的144分鐘導演加長版呈獻，邀請初次觀看的觀眾在戲院大銀幕上體驗這部驚慄經典，亦讓熟悉本片的影迷重新欣賞其鏡頭設計，細看人物關係與敘事細節。

奠定驚慄電影巔峰地位。（© 1980 Warner Bros. Inc. All Rights Reserved. Image courtesy of Park Circus/Warner Bros.）

144分鐘導演加長版多出25分鐘 期待觀眾欣賞更精彩的《閃靈》

相較119分鐘版本，本次上映的144分鐘導演加長版多約25分鐘內容，進一步補充主角一家三口的背景、相處細節，以及他們與酒店的關係，讓人物刻畫與敘事鋪陳更為豐富。

這些額外片段不僅延展故事，亦讓家庭關係中的疏離與不安有更多鋪墊。觀眾可從角色的對話與細微反應中，重新審視人物之間的情感張力，感受《閃靈》如何讓恐懼逐步滲入日常，構築層層遞進的心理驚慄。25分鐘的片段中更有不少為已故女主角雪莉·杜瓦的鏡頭，據説當年導演為了使她呈現歇斯底里的精神狀態，其中一場戲重拍了127次，甚至使她一度瀕臨體力透支和心理崩潰，是次導演加長版可謂把她作為演員的專業精神表現得淋漓盡致。

多出25分鐘細膩刻畫人性崩解。（© 1980 Warner Bros. Inc. All Rights Reserved. Image courtesy of Park Circus/Warner Bros.）

萬聖節10.31限定場送收藏禮品 邀影迷「孖住出場」挑戰造型

10月31日，英皇戲院所有《閃靈》場次均設為「10.31限定場」，入場觀眾可獲贈特殊印刷海報及限定貼紙，為這次大銀幕觀影體驗留下紀念。當日更於英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）舉行「孖住出場」造型挑戰，邀請觀眾與朋友以同色系服裝、相似穿搭，或模仿《閃靈》角色造型結伴入場，將電影意象化為個人穿搭。現場工作人員將選出三對得獎拍檔，每位得獎者可獲戲票兩張，與朋友分享觀影樂趣。