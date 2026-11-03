袁澧林強調公開冒犯事件非公審　涉事編輯已道歉：多謝佢有反思

由馮德倫、袁澧林（Angela）、胡杏兒、周秀娜主演，王德健導演，爾冬陞監製的電影《第四幕》，今日（3/11）舉行首映，亦是Angela發文公開在訪問及片場被冒犯事件後，第一次見記者。「出文時當然是有少少憤怒喺裡面，篇文好長，中間都經過一啲討論，希望通過一個結語，呢啲冒犯同開玩笑唔係單一事件，不是只存在於某個行業，只係娛樂行業會有廣泛代表。」

袁澧林出席《第四幕》首映。（葉志明 攝）

袁澧林又指好高興見到事後有不少人討論。「其實背後有很多根深蒂固嘅制度，當中到底係咩？呢個先係我發文原意。」

袁澧林高興見到事後有不少人討論。「其實背後有很多根深蒂固嘅制度，當中到底係咩？呢個先係我發文原意。」（葉志明 攝）

涉事記者兼前總編輯（文化界作家「紅眼」黃永亮）已公開致歉，問到袁澧林可會接受？「呢個唔係好重要，事件唔單止關乎佢道歉，但我好多謝佢有一啲反思。當時寫冇諗住要公審任何人，因為我哋唔係行業中有幾個害群之馬，剷除咗就OK，其實係更加深遠。寫嘅時候亦保護咗呢啲人，的確會掀起討論，但唔會搵到主角係邊個，大家要知道深層次制度問題，大家先一齊進步。」

對於涉事編輯已道歉，問到袁澧林可會接受？「呢個唔係好重要，事件唔單止關乎佢道歉，但我好多謝佢有一啲反思。」（葉志明 攝）

至於為何事發一年後，因為鍾雪瑩的一個帖文，才鼓勵自己公開講一次？「其實是一年前，我同鍾雪瑩有幫《號外》寫專欄，佢係一個好鼓勵我表達自己意見嘅人，而佢又知道當事人係邊個，所以當再有事情發生時，覺得可以一齊發聲，大家會形成一個保護。」其實就帖文的內容，有網民詳細列出跟袁澧林合作過的男演員，似搵真兇，但袁澧林覺得不會找到。「首先篇文冇羅列晒所有事情，某程度寫法都好保護這些人，因為唔打算公審時就冇向呢個方向發展。」

袁澧林。（葉志明 攝）

可有擔心公開事件後自己會受不同方面的影響？「其實所有因素，或者所有事情的反噬都有諗過，當中同鍾雪來來回回傾都係想做啱嘅事情。」就事件公開再講一次後，現在會有好好抒發的感覺？「呢件係Powerful嘅事，獲得關注遠超我想像，當時我在倫敦，我收到好多女仔的私訊，最掀動我情緒係鼓勵咗好多人，包括男仔，話畀我鼓勵到，要壯大自己心臟，令世界變得美好。」

袁澧林出文後，最想經過一些討論，講出這些冒犯同開玩笑事情，並非單一事件。」（葉志明 攝）

袁澧林強調公開冒犯事件非公審。（葉志明 攝）