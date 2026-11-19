日本AV女優在香港大受歡迎，即使退役後亦能從良，三上悠亞、小宵虎南等退役女優，人氣更勝從前，濱崎真緒更拿了香港身份証成為香港人，最近更殺入HOY拍處境劇《你的保安李寶安》。

香港亦有一班人，希望打造港產AV，早前舉行首映暨新片試映會。導演陳木森率領一眾主要演員出席，包括女主角CHOCO、DINDIN、RAYI、寒曉萱，以及女配角CHOI CHOI與KATALINA。現場除了介紹新片製作點滴，幾位主角更剖白拍攝期間的驚險遭遇與內心掙扎，當中前教師轉型演員的寒曉萱以及險些溺水的DinDin更成為全場焦點。

22歲前女教師寒曉萱轉戰情慾片 。

22歲前女教師轉戰情慾片 寒曉萱衝破裸露關口：唔係墮落係覺醒

現年22歲、飾演女主角之一的寒曉萱，過去在內地曾是一名教師。談到為何甘願放棄穩定教職轉戰情慾片，現時單身沒有男友的她坦言，過往的職業讓她深感壓抑：「做老師嗰陣其實一直喺度壓抑自己某啲部分，每天都要維持『老師』形象，久而久之覺得自己活得好唔真實。自己都覺得教師工作比較沉悶，亦對演戲一直好有興趣。今次角色同我嘅諗法好相似，與其繼續壓抑，不如勇敢面對自己嘅慾望。對我嚟講，呢個唔係墮落，而係一種覺醒。以前我教學生點樣認識世界，現在我用鏡頭教自己點樣誠實咁活著。」

對於家人知悉自己接拍裸露戲份後的反應，寒曉萱透露家人起初極度擔憂：「屋企人係知嘅，但我冇好詳細咁講整部作品嘅內容，只係講過自己做呢類工作。屋企人起初非常擔心，一直問我係咪被人騙，但都有畀我嘗試嘅機會。現在佢哋反而會鼓勵我，叫我小心啲、注意安全，支持我做自己想做嘅事。爸爸觀念雖然比較傳統，但最後都接受咗，現在唔會再反對。」

被問到會否擔心影響教師形象，寒曉萱斬釘截鐵表示已經回不去：「拍片確實會令人聯想到形象問題，但我已經放棄做老師，亦唔打算再回頭，所以現在唔會特別擔心。當初決定離開嗰陣就已經諗清楚，唔會因為咁樣再回頭。」

至於如何衝破裸露演出的心理關口，她直言全靠專業心態與事前溝通：「一開始確實好抗拒，亦猶豫咗好耐，甚至會懷疑自己係咪做錯咗，拍完睇返畫面都覺得好怪。後來拍多幾次，就比較能將佢當成一份工作，而唔係『我個人嘅秘密』。拍攝前我會同導演確認清楚範圍，邊啲可以拍、邊啲唔得，心裏有底就唔會咁緊張。」

DinDin泳池取景失足跌落水，未拍床戲險死。

泳池取景意外失足跌入深水區 女主角DinDin驚險溺斃邊緣親述重生感悟

另一女主角DinDin則在會上驚爆拍攝期間差點演變成嚴重意外。她透露在拍攝一場泳池戲份時，為了營造視覺效果而嘗試坐在水泡上，豈料一時失平衡跌落深水區。本身不識水性的她當場嚇傻：「有嘅，最驚險就係拍泳池嗰場。當時我想坐上水泡製造畫面，結果唔小心失平衡跌落水中。我本身唔識游水，落水嗰陣真係有種『見到人生走馬燈』嘅感覺，腦入面第一個念頭竟然係『未拍床戲就冇命』。好彩現場同事即時救返我上嚟，嗰刻感覺真係好似重生咗一樣，事後諗返都覺得自己差啲真係為咗藝術而犧牲。」

創辦人Choco坦承陷入焦慮低潮， 曾懷疑自己打算退居幕後。

創辦人兼女主角Choco首度公開焦慮困擾 克服創作瓶頸走出退隱危機

作為BSV創辦人兼女主角的Choco，也在現場向長期支持她的觀眾表達歉意，並首度公開近年面對的情緒困擾。她坦言近年因焦慮問題，身心狀態大不如前，創作與演技一度陷入瓶頸：「其實都想同一直支持我嘅大家講聲對唔住。呢幾年因為焦慮同情緒問題，身心狀態確實越嚟越差，有時望住鏡都會覺得好慚愧，好似對唔住一直陪伴我嘅觀眾。曾經有一段時間真係好低落，創作同演技都卡住咗，好迷茫，甚至懷疑自己係咪已經唔再適合繼續喺幕前，差啲就想放棄。」

不過，憑著對演藝事業的堅持，Choco最終選擇克服心魔：「但後來我提醒自己，喺呢行已經撐咗咁多年，中途放棄，之前所有努力都會白費。所以我選擇繼續面對自己，繼續進步。希望大家可以體諒，亦一齊見證我呢次嘅突破。多多支持《S3X PARTY》，多謝大家。」

陳木森執導《S3X PARTY 慾望派對》 鄉野豪宅考驗人性極限與暗黑秘密

《S3X PARTY 慾望派對》由陳木森執導，故事講述九個帶著各自秘密的人，收到神秘邀請前往隱藏於鄉野深處的豪宅，參加一場以「說出最深處慾望」為開端的派對。電影透過高張力的視覺語言，探討極端情境下的選擇、人際關係、信任與人性壓抑。