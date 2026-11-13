麻雀女王追男仔｜內地上映8日僅收4843元　王晶曾創十億票房神話

由王晶與葉念琛聯合執導的港產賀歲片《麻雀女王追男仔》（內地片名：《麻將女王》），繼去年初在港票房失利後，近日低調登陸內地院線，結果上映8日累計票房僅得4,843元人民幣，成績慘淡並引發網民熱議。



《麻雀女王追男仔》由高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜、李尚正、許紹雄、林盛斌（BOB）、郭珮文等主演。（《麻雀女王追男仔》電影海報）

《麻雀女王追男仔》由高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜、李尚正等主演。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

昔日十億票房大導屢創經典佳作

現年71歲的王晶入行半世紀，執導及監製電影逾百部，更是香港首位累計票房突破10億港元的導演。80、90年代港產片黃金時期，他接連炮製《精裝追女仔》、《賭神》、《整蠱專家》、《鹿鼎記》及《九品芝麻官》等多部賣座經典；北上發展後，其執導的《賭城風雲III》（內地片名：《澳門風雲3》）亦曾在內地狂收11.16億元人民幣，風光一時。

王晶是香港著名喜劇導演。（資料圖片）

曾執導《精裝追女仔》、《賭神》、《整蠱專家》、《鹿鼎記》及《九品芝麻官》等多部賣座經典。（《王晶笑看江湖》截圖）

翻拍舊作攻港賀歲檔僅收三百餘萬

《麻雀女王追男仔》故事框架脫胎自王晶1993年舊作《追男仔》，當年有林青霞、張曼玉、梁家輝及張學友等巨星壓陣，在港大收1,186萬港元。新版則改由高海寧、馬國明、陳家樂及陳靜主演，已故資深藝人許紹雄亦有份參演。該片於2025年1月28日香港賀歲檔上映，最終票房僅約384萬港元，創下近16年港產賀歲片票房新低。

《追男仔》當年有林青霞、張曼玉、梁家輝及張學友等巨星壓陣，票房大賣。（《追男仔》海報）

內地上映8日票房僅4,843元

相隔近兩年，該片於本月6日以「零宣傳」姿態突然空降內地院線。在缺乏宣傳下，上映8日累計票房僅收4,843元人民幣，累計觀影人次亦只有139人。有內地網民直言片中港式無厘頭橋段生硬，感嘆「喜劇模式過時」、「跟不上時代」。

在內地上映8日票房僅收4,843元。（貓眼圖片）