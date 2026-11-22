金馬獎2026即時更新｜跟兒子齊奪最佳音效 杜篤之︰最高興的一次
撰文：許育民
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《第63屆金馬獎頒獎典禮》今晚（11/22）於臺北流行音樂中心正式舉行。本屆匯聚來自各地的優秀華語電影作品，由《狂忘警探》入圍11項、《女孩》入圍10項領跑，《雙囍》與《善男信女》則各獲9項提名，競爭相當激烈。《香港01》會為大家全程作即時報道各個獎項花落誰家。
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18:55 最佳剪輯由《雙囍》的陳俊宏奪得。
18:59 最佳劇情短片由《三隻小豬》的仲錦妮奪得。
19:05 最佳音效由《狂忘警探》的杜均堂、杜篤之奪得。
19:07 最佳視覺效果由《功夫》的嚴振欽、陳晏平、曾懷儒、曾彥偉奪得。
19:20 最佳新演員，由《沙央》的Nandagopall MOHAN奪得。
19:27 最佳動作設計由《功夫》的張材旭、金敬友奪得。
19:34 最佳改編劇本由《滄海琴聲》的韓蘊光、施涵奪得。
19:38 最佳動畫短片由《滄海琴聲》奪得。
19:42 最佳劇情短片由《深水區》奪得。